El fútbol permite evocar a quienes ya no están

- Lo hace para una catarsis colectiva, como dice el personaje de Paulina: “Río para no llorar, ya la tierra tiene tantas lágrimas que no la dejan sembrar, y me voy al río a llorar mis lágrimas”. Y el personaje de Marcos continúa: “en el amor no tiene que haber offside/ mi hijo me dijo que el no me quiere como papá, me quiere como técnico, porque no se van, están allí desde la banca.../ Mi amigo Juan Ortiz, el mejor defensa, avioneta Ortiz que cuando saltaba, sino te rompía una ceja, te rompía la nariz”. O en la voz de la niña Ashaninka: “Porque en la selva cuando uno muere, no muere solo/ No fui yo sola quien lloro tu ausencia, sino fue la arena, el río que no reflejo tu sombra, la campana de la comunidad que no volvió a sonar”.