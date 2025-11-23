El fútbol permite evocar a quienes ya no están

Marcos intenta recomponer su vida a través de los recuerdos de su hijo, de su mujer y de los amigos que el tiempo ya no los trae de vuelta. Reconstruye su historia como si narrara un partido imposible de fútbol. Entre goles imaginarios, relatos deportivos y comerciales absurdos, atraviesa los pliegues del pasado latinoamericano: la dictadura, la desaparición, la culpa, la esperanza...
Manuel Guerrero interpreta “El Once de la Memoria”, la obra con dramaturgia y dirección de Xavi (Javier Valencia) que la Asociación Cultural Anaqueronte del Perú presentará esta tarde, desde las 19, en La Colorida (Mendoza 2.955).
“El protagonista sobrevive en el tiempo con la evocación de sus seres perdidos, que pueden ser cualquier ser de un país en dictadura. Los honra a través de los ritos, de los juegos, de la música como pasión y de las similitudes que pasa con el espectador al verse reflejado en algún momento”, le dice el director a LA GACETA.
- ¿Recordar es lo único que nos queda a veces?
- Sí, hay seres que por su condición sensible a pesar de tragedias están predestinados a salvar y salvarse. El hecho de conectar con los que ya no están, lo vuelve más identificable con todos los que hemos perdido a alguien alguna vez.
- ¿Por qué los objetos cotidianos sirven de disparadores de las historias?
- Porque nos remiten a una conciencia popular; también los usamos como disparadores poéticos a través de la composición corporal de los objetos/actores, para convertirse en símbolos cargados de memoria usando elipsis, metáforas, anáforas y prosopopeyas.
- ¿La muerte y la represión nos identifica como parte de una misma sociedad latinoamericana?
- Históricamente sí, pero socialmente no para evitar ser considerados siempre víctimas; somos “sobrevivientes”, no hemos desaparecido completamente.
- ¿Qué te dicen tus propios fantasmas?
- Que debemos entregarnos a los fantasmas de las obras, en pro del personaje y sus pérdidas. A veces aparecen, nos acompañan, se van.
- ¿Cómo juega el humor y la ironía en el planteo teatral?
- Lo hace para una catarsis colectiva, como dice el personaje de Paulina: “Río para no llorar, ya la tierra tiene tantas lágrimas que no la dejan sembrar, y me voy al río a llorar mis lágrimas”. Y el personaje de Marcos continúa: “en el amor no tiene que haber offside/ mi hijo me dijo que el no me quiere como papá, me quiere como técnico, porque no se van, están allí desde la banca.../ Mi amigo Juan Ortiz, el mejor defensa, avioneta Ortiz que cuando saltaba, sino te rompía una ceja, te rompía la nariz”. O en la voz de la niña Ashaninka: “Porque en la selva cuando uno muere, no muere solo/ No fui yo sola quien lloro tu ausencia, sino fue la arena, el río que no reflejo tu sombra, la campana de la comunidad que no volvió a sonar”.
Taller para adultos
El Taller de Teatro para Adultos de Yerba Buena, que dirige Ricardo Podazza, presentará hoy dos obras como conclusión de su formación anual, ambas en la Casa de la Cultura (Las Higueritas 1.850).
La jornada abrirá a las 19.30, con entrada a la gorra para ver “En esta obra nadie llora”, basada en el texto de Mariana de Althaus, en una puesta que retrata con humor desopilante el detrás de escena de un estreno a punto de explotar que significa el debut de Marcela. Entre problemas técnicos, enredos con el elenco y caos generalizado, el gran día se convierte en una comedia donde todo puede fallar… y falla cuando nada sale como debería. El elenco está conformado por Olga Miranda, Dolores Marcos, Silvia Paz, Ana Eugenia Moreno, Marta Bergamin, Patricia Hauschildt, Cristina Maldonado y Carlos Moyano.
En segundo turno, a las 21.30, llegará “Vuela alto, mamá”, una comedia de Patricia Suárez que transcurre durante el velorio de Dalia, donde dos hermanas distanciadas y sin contacto entre ellas desde hace años, se reencuentran en medio de situaciones desopilantes y personajes tan absurdos como entrañables.
Actúan Silvia Sucar, Rosanna Bonacorsi, Paola Paliza, Enrique Pérez Paz, Osvaldo Mocho López Ríos y Ricardo Podazza.
La Paloma
“La sexualidad de Sandra” es el texto de Maximiliano Gallo protagonizado por Mica Gramajo López y Maximiliano San Juan y dirigido por Facundo Vega Ancheta, que se repondrá a las 20 en La Paloma Espacio Cultural (Santiago del Estero 1.352).
El argumento comienza cuando Clara cita a Férula en una plaza para pasar un tiempo juntas y charlar de la vida y el amor. En la obra, el humor y el drama se mezclan en un planteo existencial sobre los vínculos amorosos y el deseo. Dos personajes, un tema actual, el cruce entre ficción y realidad, entre lo femenino y lo masculino, entre la vida y la muerte en una propuesta contemporánea que incomoda, emociona y hace reflexionar a los espectadores.
“Como director, comencé a pensar en montarla hace algunos años. Gallo es un autor cordobés que pertenece a una nueva camada de dramaturgos y directores. Se estrenó en su provincia hace 20 años y me pareció oportuno traerlo a Tucumán en una versión escénica que busca universalizar el discurso y reflexionarlo desde una mirada actual, en la que asumimos una temática angustiante como lo es hablar de la muerte. Es un espectáculo para adultos que propone una belleza poética que lleva a los espectadores a transitar distintas emociones. Es una puesta degenerada, en el sentido que no tiene un género definido. Se mezclan lo cómico y lo dramático, lo expresión de genérico y la identidad sexual, el teatro de representación y el de presentación, así como también el cruce entre escena, video y música”, señala Vega Ancheta.
El equipo creativo se completa con la operación técnica de Lole Navarro, la producción audiovisual y fotografía de Hola Cine y el coach vocal de Batiah Adler de Chazal.
Previamente, a las 18.30, y en el marco del ciclo municipal gratuito Teatro en los Barrios, se presentará el show de circo “Al ritmo del payaso” en la Cancha del Barrio CGT (Buenos Aires al 4.000).
“La dama pálida”
A las 20, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez e Tafí Viejo (avenida Alem 755), la Fundación SUMA presentará su versión teatral de la novela “La dama pálida”, del español Mario Peloche Hernández, dirigida por Sebastihan de León y protagonizada por Agustina Robledo, Álvaro Contar, Virginia Marder, Javier Jiménez, Norma Cañizares, Fernando Pineda, Carolina Verón, Damián Pedraza y De León.
La obra aborda la vida de Elisabeth Báthory, una condesa húngara del siglo XVII que cometió crímenes atroces en su búsqueda delirante de la juventud eterna, por los que acabaría emparedada hasta su muerte. Presenta seres atormentados para situar al espectador ante lo que van a presenciar.