El narrador omnisciente juega limpio

Al día siguiente, después de reunirse con su equipo y atendiendo a los primeros datos obtenidos, en la mente de Risotto despuntó una primera sospecha desencaminada: la banda de los Ecologistas Caminantes, enemigos acérrimos del transporte automotor de pasajeros. Risotto estaba equivocado, y va a perder los siguientes tres capítulos indagando una pista que no conduce a nada, pero que igual debo narrarles con todo detalle. Mientras tanto, como veremos en el capítulo 6, su esposa (la de Risotto, claro) le arrojará a la cara una demanda de divorcio, harta de verlo llegar siempre tarde y cansado a casa, apestando a tabaco, de que se olvide de su aniversario, y de que salga en defensa de las prostitutas del barrio cada vez que alguien las acosa. Todo esto terminará en una frenética escena de reconciliación justo al final de la novela, pero no nos adelantemos…