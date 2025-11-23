El niño como sujeto

Finalmente, arribamos al apartado que denomina testimonio. De este segmento quisiera destacar, por elección personal, su trabajo sobre “los amores de las chicas trans”. Allí recoge el testimonio de una joven trans que lucha por ser admitida en los torneos de hockey femenino y realiza un seguimiento de su caso entrelazándolo con experiencias públicas y relatos de época. El resultado es un tejido teórico-testimonial de gran riqueza para pensar, por un lado, los cambios sociales, los efectos subjetivos de las intervenciones sobre los cuerpos y el papel de las tecnologías médicas y farmacológicas articuladas con la ley. Por otro lado, la autora se detiene a reflexionar sobre los tiempos del sujeto -siempre singulares, siempre caso por caso- y sobre los riesgos de precipitarse en decisiones que lo afecten. Además, abre un camino fértil para articular estas experiencias con las posiciones sexuadas tal como aparecen en las fórmulas de la sexuación de Lacan, reafirmando que se trata de posiciones del sujeto instituido en el lenguaje y no de respuestas dictadas por una biología determinante.