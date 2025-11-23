Culpa, locura y los mares del Sur

Los artificios literarios, como todos, son placenteros si las piezas encajan con armonía, sin que seamos testigos del insoportable tedio de lo forzado. Lo digo pensando en los libros -aunque también ocurre en películas y series- que intentan conjugar el espíritu local con detalles foráneos, de manera que el resultado pueda ser tan cercano a los connacionales del autor como al potencial público extranjero. En la mayoría de los casos, lo que se obtiene en una especie de trama rural plagada de apellidos ingleses y alemanes. Así, piensa el autor, contenta a cercanos y a lejanos. De más está decir, que eso no sucede.