Por qué Patricia Bullrich eligió a Alejandra Monteoliva para sucederla en Seguridad

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad no sorprendió a quienes siguen de cerca la dinámica interna del Gobierno. Hasta este sábado, Monteoliva se desempeñaba como secretaria de Seguridad y funcionaba como la mano derecha de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo para ocupar un rol en el Congreso. Su ascenso era, para muchos, el paso “natural” dentro de la estructura.