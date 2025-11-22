Por qué Patricia Bullrich eligió a Alejandra Monteoliva para sucederla en Seguridad

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad no sorprendió a quienes siguen de cerca la dinámica interna del Gobierno. Hasta este sábado, Monteoliva se desempeñaba como secretaria de Seguridad y funcionaba como la mano derecha de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo para ocupar un rol en el Congreso. Su ascenso era, para muchos, el paso “natural” dentro de la estructura.
Desde el vamos Monteoliva era la candidata impulsada por la propia Bullrich, que buscaba garantizar la continuidad de su línea de gestión y mantener influencia en una de las áreas más sensibles y estratégicas del Gobierno de Javier Milei. Su elección, avalada por el Presidente, evidencia que la ex ministra logró imponer a una funcionaria de su máxima confianza.
Monteoliva había asumido como secretaria de Seguridad en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura. Desde entonces, se convirtió en una figura clave dentro del equipo: supervisaba operativos federales, coordinaba con fuerzas de seguridad y articulaba programas con gobiernos provinciales.
Con casi tres décadas de trayectoria en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y posee un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes, en Colombia.
Su carrera se ha orientado a la planificación y ejecución de políticas de seguridad, con experiencia en gran parte de América Latina y el Caribe a través de organismos multilaterales como el BID y la CAF.
En su recorrido dentro del Estado, se desempeñó en el Ministerio de Seguridad de Córdoba entre 2011 y 2013, y ya había integrado el equipo de Bullrich durante su primera gestión, entre 2015 y 2019, como directora Nacional de Operaciones de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.
Su labor no se limitó al país: entre 2020 y 2024, encabezó operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas, tanto para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) como para el PNUD, con destino en Centroamérica.