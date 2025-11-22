Secciones
Política

Por qué Patricia Bullrich eligió a Alejandra Monteoliva para sucederla en Seguridad

Su ascenso era, para muchos, el paso “natural” dentro de la estructura del Gobierno nacional.

Monteoliva, la elegida de Bullrich Monteoliva, la elegida de Bullrich
Hace 19 Min

La designación de Alejandra Monteoliva al frente del Ministerio de Seguridad no sorprendió a quienes siguen de cerca la dinámica interna del Gobierno. Hasta este sábado, Monteoliva se desempeñaba como secretaria de Seguridad y funcionaba como la mano derecha de Patricia Bullrich, quien dejó el cargo para ocupar un rol en el Congreso. Su ascenso era, para muchos, el paso “natural” dentro de la estructura.

Desde el vamos Monteoliva era la candidata impulsada por la propia Bullrich, que buscaba garantizar la continuidad de su línea de gestión y mantener influencia en una de las áreas más sensibles y estratégicas del Gobierno de Javier Milei. Su elección, avalada por el Presidente, evidencia que la ex ministra logró imponer a una funcionaria de su máxima confianza.

Monteoliva había asumido como secretaria de Seguridad en junio de 2024, tras la salida de Vicente Ventura. Desde entonces, se convirtió en una figura clave dentro del equipo: supervisaba operativos federales, coordinaba con fuerzas de seguridad y articulaba programas con gobiernos provinciales.

Con casi tres décadas de trayectoria en la gestión pública, Monteoliva es egresada de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba y posee un Magíster en Planificación y Gestión del Desarrollo por la Universidad de los Andes, en Colombia. 

Su carrera se ha orientado a la planificación y ejecución de políticas de seguridad, con experiencia en gran parte de América Latina y el Caribe a través de organismos multilaterales como el BID y la CAF.

En su recorrido dentro del Estado, se desempeñó en el Ministerio de Seguridad de Córdoba entre 2011 y 2013, y ya había integrado el equipo de Bullrich durante su primera gestión, entre 2015 y 2019, como directora Nacional de Operaciones de Seguridad en el gobierno de Mauricio Macri.

Su labor no se limitó al país: entre 2020 y 2024, encabezó operaciones de seguridad como asesora en Naciones Unidas, tanto para el Programa Mundial de Alimentos (PMA) como para el PNUD, con destino en Centroamérica.

Temas Patricia Bullrich
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner
6

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Más Noticias
Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que encabezará Defensa desde 1983

Quién es Carlos Alberto Presti, el primer militar que encabezará Defensa desde 1983

El Gobierno confirmó los reemplazos de Bullrich y Petri: por primera vez desde 1983, un militar conducirá Defensa

El Gobierno confirmó los reemplazos de Bullrich y Petri: por primera vez desde 1983, un militar conducirá Defensa

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Pidieron la falta de mérito de Campos y Figueroa: “Su patrimonio se sustenta con su trabajo”

Pidieron la falta de mérito de Campos y Figueroa: “Su patrimonio se sustenta con su trabajo”

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Zamora y Santilli: respaldo al Presupuesto, pero con exigencias

Zamora y Santilli: respaldo al Presupuesto, pero con exigencias

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Comentarios