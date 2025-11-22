Lanús campeón de la Copa Sudamericana: venció a Mineiro por penales en Asunción

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer a Atlético Mineiro en una dramática definición por penales. En los 90 minutos reglamentarios no se sacaron ventajas y el 0-0 se extendió también durante el alargue, en un partido intenso, físico y cargado de tensión en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción.