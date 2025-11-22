Secciones
DeportesFútbol

Lanús campeón de la Copa Sudamericana: venció a Mineiro por penales en Asunción

Lanús empató 0-0 con Atlético Mineiro en los 90 minutos y en el alargue, pero fue más preciso en los penales y conquistó su segunda Copa Sudamericana en el estadio Defensores del Chaco.

Lanús ganó la Copa Sudamericana 2025 tras un 0-0 y triunfo en los penales. Lanús ganó la Copa Sudamericana 2025 tras un 0-0 y triunfo en los penales.
Hace 1 Hs

Lanús volvió a escribir una página dorada en su historia al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana, tras vencer a Atlético Mineiro en una dramática definición por penales. En los 90 minutos reglamentarios no se sacaron ventajas y el 0-0 se extendió también durante el alargue, en un partido intenso, físico y cargado de tensión en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. 

El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino mostró su solidez habitual, sostenido por la experiencia de sus referentes: Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz, Marcelino Moreno y Lautaro Acosta. Del otro lado, el Mineiro de Jorge Sampaoli, comandado por Hulk, no logró plasmar la superioridad económica y de nombres que exhibe una de las plantillas más caras de Brasil.

En la tanda decisiva, Lanús fue más certero y terminó celebrando ante miles de hinchas que viajaron desde Buenos Aires para vivir una noche histórica. Con este título, el “Granate” levanta su segunda Sudamericana y reafirma su lugar entre los clubes argentinos más laureados del continente. 

Temas Copa SudamericanaJorge SampaoliMauricio PellegrinoEduardo Salvio
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner
6

Causa Cuadernos: el financista Clarens reveló que recaudaba U$S300.000 por semana por orden de Néstor Kirchner

Más Noticias
Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del Veco y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del "Veco" y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Atlético Tucumán confirmó a Hugo Colace como técnico para la temporada 2026

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Lawn Tennis renovó sus autoridades: Lucas Ferro es el nuevo presidente del club

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Final de la Copa Sudamericana 2025: horario, TV y previa de Atlético Mineiro vs Lanús

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Comentarios