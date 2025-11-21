Final de la Copa Sudamericana: cómo llegan Atlético Mineiro y Lanús al duelo decisivo

Para corregir, el club contrató al explosivo Sampaoli en septiembre. El director técnico de Argentina y Chile se siente como en casa, pues en este cuadro consiguió el campeonato del estado de Minas Gerais en 2020, su único título como DT desde la Copa América 2015. El entrenador de 65 años consolidó una ofensiva veloz, sin un nueve típico, en la que se mueven con libertad Dudu y Rony. Atrás forma con una línea de tres centrales que estableció como sello.