El mensaje de Milei a Bullrich y a Petri: así despidió el Presidente a los ministros que asumirán bancas en el Congreso

El Gobierno nacional oficializó este sábado el recambio en las carteras de Seguridad y Defensa, y junto con los anuncios llegaron también las palabras de despedida del presidente Javier Milei hacia los funcionarios salientes, Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos dejarán sus cargos el próximo 10 de diciembre para ocupar bancas en el Congreso.