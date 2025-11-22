El mensaje de Milei a Bullrich y a Petri: así despidió el Presidente a los ministros que asumirán bancas en el Congreso

El Gobierno nacional oficializó este sábado el recambio en las carteras de Seguridad y Defensa, y junto con los anuncios llegaron también las palabras de despedida del presidente Javier Milei hacia los funcionarios salientes, Patricia Bullrich y Luis Petri. Ambos dejarán sus cargos el próximo 10 de diciembre para ocupar bancas en el Congreso.
Tras confirmar a Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad y al teniente general Carlos Alberto Presti al frente de Defensa, la Oficina del Presidente difundió un mensaje en el que Milei expresó su reconocimiento a quienes encabezaron esas áreas desde el inicio de la gestión.
El agradecimiento del Presidente no se limitó a la labor desempeñada en el Poder Ejecutivo, sino que también destacó el rol político que Bullrich y Petri asumirán a partir de diciembre, interpretando el cambio como una promoción estratégica dentro del esquema libertario.
"El Presidente le agradece por sus servicios a la ministra Patricia Bullrich y al ministro Luis Petri", señaló el comunicado oficial, que subrayó la importancia de su continuidad dentro del proyecto político.
“A partir del 10 de diciembre iniciarán una nueva etapa impulsando las ideas de la libertad desde el Senado y la Cámara de Diputados, respectivamente”, añadió.
La nota presidencial también remarcó que los reemplazos en Seguridad y Defensa representan una “continuidad del rumbo” iniciado en 2023, garantizando que la impronta de firmeza, profesionalismo y lineamientos estratégicos en ambas áreas se mantendrá “por el resto de esta gestión”.