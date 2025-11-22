Alpine fue multado por un error administrativo con los neumáticos usados por Colapinto en Las Vegas

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas dejó más que maniobras audaces bajo la lluvia. En Alpine se encendieron las alarmas por una falla administrativa vinculada al procedimiento de devolución de neumáticos utilizados por el monoplaza de Franco Colapinto, que terminó 15° tras avanzar a la Q2. La irregularidad detectada por los comisarios de la FIA derivó en una multa económica para la escudería, aunque sin impacto deportivo para el argentino.
La situación se originó poco después de la clasificación, cuando el coche número 43 quedó bajo investigación por una posible infracción a los Artículos 30.5 g) y 30.4 a) del Reglamento Deportivo. El Delegado Técnico de la FIA, Jo Bauer, constató que el juego de neumáticos intermedios usado durante la tercera práctica libre —declarada en mojado por Dirección de Carrera— no había sido registrado electrónicamente en el sistema FIA Race Team Client, tal como exige el reglamento.
Durante la FP3, marcada por un diluvio que obligó a todos a rodar con intermedios, cada equipo debía devolver electrónicamente un juego de ese compuesto dentro de las dos horas posteriores a la sesión. Alpine cumplió con la devolución física de los neumáticos, pero omitió el registro digital obligatorio. “Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la FIA, y esto no se hizo”, explicaron los comisarios en su informe.
La sanción fue inmediata: multa de 5.000 euros para la escudería francesa. No hay castigo deportivo ni alteración de la posición de largada de Colapinto, quien mantendrá su 15° puesto para la carrera nocturna en el circuito urbano de Las Vegas. Tampoco recae responsabilidad alguna sobre el piloto, ya que este tipo de procedimientos administrativos son competencia exclusiva del equipo.
El fastidio de Colapinto por la vuelta perdida
Más allá del incidente reglamentario, Colapinto se mostró autocrítico por la posibilidad desperdiciada de meterse en la Q3. Había marcado un tiempo de 1:53.683 y venía mejorando notablemente en una vuelta que podría haberlo dejado dentro de las primeras cinco filas.
“Venía bajando mucho, un segundo. Toqué el piano en la anteúltima curva y se me puso todo de costado. Después no tenía baterías para la última vuelta, las gomas estaban muy calientes. Una pena porque esa vuelta era bastante buena. No sé si 10°, pero 11° hubiese quedado seguro”, analizó el pilarense.
Aun así, valoró el rendimiento del Alpine en mojado: “Estábamos más cerca que en seco y eso es bueno. Habrá que entender el problema que tenemos en seco, pero en lluvia estábamos un poco mejor. Hay que trabajar para mejorar y mañana tener una buena carrera”.
Lo que viene
La carrera principal del Gran Premio de Las Vegas será el domingo a la 01.00 (hora argentina), con un total de 50 vueltas. En la edición 2024, Colapinto —entonces piloto de Williams— finalizó 14° tras haber largado desde los pits por un fuerte accidente en la clasificación. Esta vez buscará cerrar un fin de semana complejo con un resultado que premie su buen rendimiento bajo la lluvia.