Alpine fue multado por un error administrativo con los neumáticos usados por Colapinto en Las Vegas

Durante la FP3, marcada por un diluvio que obligó a todos a rodar con intermedios, cada equipo debía devolver electrónicamente un juego de ese compuesto dentro de las dos horas posteriores a la sesión. Alpine cumplió con la devolución física de los neumáticos, pero omitió el registro digital obligatorio. “Aunque los neumáticos fueron devueltos físicamente, sigue existiendo la responsabilidad de registrar electrónicamente su devolución ante la FIA, y esto no se hizo”, explicaron los comisarios en su informe.