Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Franco Colapinto aguarda una qualy clave en el GP de Las Vegas

TODO LISTO. Franco Colapinto y su Alpine intentarán hacer una buena clasificación en el GP de Las Vegas. TODO LISTO. Franco Colapinto y su Alpine intentarán hacer una buena clasificación en el GP de Las Vegas.

En la madrugada del sábado será la clasificación de la fecha 22 de la temporada de la F1

Hace 1 Hs
22:36 hs

Colapinto, sólido en la lluvia

La tercera práctica libre del GP de Las Vegas terminó bajo la lluvia y con una pista muy difícil. En ese contexto, Franco Colapinto logró completar 16 vueltas y cerró su mejor registro en 1:36.305, para ubicarse 16° en el clasificador general.

El argentino salió a pista recién en la segunda mitad de la sesión, cuando el asfalto seguía húmedo y la mayoría de los pilotos probaba con neumáticos de lluvia. Aun así, logró cumplir su plan de trabajo, sumar rodaje en condiciones adversas y mantenerse sin errores en un circuito urbano que no perdonó equivocaciones. 

22:31 hs

Logró mantener el control

22:30 hs

Albon marca el ritmo

Alex Albon se quedó con la mejor vuelta provisoria en Las Vegas: 1:34.875, muy por encima de Lawson. El trazado urbano empieza a mostrar diferencias grandes entre quienes logran entrar rápido en temperatura y quienes siguen buscando referencias. 

22:29 hs

Lawson sorprende en Las Vegas

A cuatro minutos del final, Liam Lawson cerró una vuelta perfecta y se quedó con el mejor tiempo: 1:35.637, superando a Max Verstappen y moviendo la referencia en el circuito nocturno. 

22:25 hs

Por poco Bortoleto

22:20 hs

Gasly se mete en el Top 10

Pierre Gasly marca 1:37.437 y asciende al 10° lugar con su mejor vuelta del fin de semana. El Alpine muestra consistencia mientras Colapinto sigue acumulando ritmo en pista. 

22:18 hs

Colapinto, sexto en Las Vegas

Franco escala al sexto puesto en el GP de Las Vegas. El argentino marcó 1m40s426 en su cuarto giro con neumáticos rojos, aprovechando una pista que sigue mejorando. Sigue lejos de la punta, pero sólido en esta primera tanda con el Alpine. 

22:16 hs

Verstappen arriba

Max Verstappen trepó a lo más alto de la clasificación cuando restaban 15 minutos de actividad en Las Vegas. Marcó un 1:36.820 y desplazó al resto con una vuelta muy sólida.

22:13 hs

Colapinto, 8° en Las Vegas

Con una vuelta sólida de 1:43.060, Franco Colapinto sigue puliendo tiempos y se mete 8° en la tabla provisional. El más rápido de la tanda es Charles Leclerc, que marca referencia con un 1:38.251.

22:13 hs

Así fue el cambio de neumáticos de Franco

22:11 hs

Leclerc al frente

Charles Leclerc se queda con lo mejor hasta ahora en Las Vegas: 1:41.867 para el piloto de Ferrari en una pista todavía complicada por la falta de adherencia. Yuki Tsunoda aparece como escolta con 1:42.499 cuando quedan poco más de 20 minutos de sesión. 

22:10 hs

Primer intento serio

Tres vueltas de instalación con lluvia para Colapinto y ahora sí: Alpine lo envía con neumáticos blandos para comenzar a buscar referencias en el circuito urbano. Quedan 23 minutos. Gasly y Hülkenberg permanecen en boxes. 

22:07 hs

Se viene el agua

Atención en Las Vegas: se aproxima un frente de lluvia y muchos pilotos siguen con neumático rojo. Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Lawson, Tsunoda y Bortoleto apuestan por el blando justo cuando el clima cambia 

22:05 hs

Alpine apuesta distinto

El argentino comienza su tanda con neumático verde intermedio. En un circuito que sigue traicionero, Alpine evita la blanda que usan cada vez más pilotos y prueba una alternativa para ganar grip. 

22:04 hs

Norris se la juega

Lando Norris sorprende en Las Vegas: monta la goma roja, el compuesto más blando, en una pista mojada y todavía muy inestable. Condiciones difíciles y tiempos que no mejoran.

22:03 hs

Franco Colapinto sale a la pista

21:56 hs

Colapinto, aún en boxes

Alpine mantiene a Franco Colapinto y a Pierre Gasly en el garaje mientras la pista continúa muy húmeda. Con poca información útil para reunir en estas condiciones y sin riesgo que valga la pena asumir, el equipo prefiere esperar. Otros pilotos como Bortoleto, Stroll y Hülkenberg tampoco salieron a girar. 

21:56 hs

Hamilton manda en Vegas

Lewis Hamilton clavó un 1m42s809 y puso a Ferrari en lo más alto. Le sacó 269 milésimas a Lando Norris y dejó a Charles Leclerc en la séptima posición.

21:46 hs

La pista se limpia

Carlos Sainz avisó por radio que el trazado está “casi seco”. El español marcó que el grip mejora vuelta a vuelta y que podría ser momento de pensar en una parada estratégica. Señal clave para Colapinto y Alpine: el cambio de neumáticos puede venir antes de lo previsto. 

21:45 hs

Hamilton marca el rumbo

Lewis Hamilton abrió la tanda con autoridad: metió 1m45s758 y dejó a todos atrás. Superó por ocho décimas a Max Verstappen y a Oscar Piastri, que venían marcando tiempos altos en el arranque 

21:39 hs

Alonso se anima

Fernando Alonso sorprende en Las Vegas: mientras Ocon, Norris y Verstappen optan por las intermedias, el español sale con neumáticos para piso seco. Apuesta arriesgada en una pista que todavía no entrega certezas. 

21:38 hs

Pista vacía en Las Vegas

Solo cuatro autos se animan a girar en el circuito: los McLaren de Piastri y Norris, más Hamilton y Ocon. El resto, incluido George Russell —que ni siquiera tiene el casco puesto en el garaje— espera que mejoren las condiciones de la pista. 

21:34 hs

Inició la tercera práctica libre

21:20 hs

Cuenta regresiva

Con Las Vegas en marcha, la Fórmula 1 entra en su tramo decisivo. Después vendrán Qatar y Abu Dhabi, donde Colapinto buscará cerrar su segunda temporada completa mostrando solidez y regularidad en la A525.

21:19 hs

Los últimos polemans

En las dos ediciones previas del GP de Las Vegas, la pole quedó en manos de dos equipos distintos. En 2024 fue para George Russell con Mercedes, mientras que en 2023 el más rápido había sido Charles Leclerc con Ferrari. 

21:15 hs

Verstappen, a la caza

21:09 hs

La pelea por la corona

La definición del título llega al GP de Las Vegas con tres pilotos separados por menos de 50 puntos. Lando Norris lidera el campeonato con 390, seguido de Oscar Piastri con 366 y de Max Verstappen con 341. Cada sesión puede cambiar todo. 

Lo que tenés que saber

Colapinto inicia la segunda jornada del GP de las Vegas tras un comienzo irregular en FP1 y FP2, avanzando del puesto 20° al 16°. A las 21.30 comenzará la última práctica y desde las 1 de la madrigada será la clasificación. Podés seguir la acción en vivo por Fox Sports y la plataforma Disney+.

Temas Lewis HamiltonFerrariLas VegasFórmula 1Carlos SainzMax VerstappenRed BullPierre Gasly
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
“San Martín no está bien visto en AFA”: Oscar Mirkin promete un plan integral para “salvar al club”

“San Martín no está bien visto en AFA”: Oscar Mirkin promete un plan integral para “salvar al club”

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

Por qué Rosario Central fue campeón de la Liga 2025: la AFA lo reconoció por liderar toda la temporada

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Comentarios