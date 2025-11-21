EN VIVO: Franco Colapinto aguarda una qualy clave en el GP de Las Vegas

Colapinto, sólido en la lluvia
La tercera práctica libre del GP de Las Vegas terminó bajo la lluvia y con una pista muy difícil. En ese contexto, Franco Colapinto logró completar 16 vueltas y cerró su mejor registro en 1:36.305, para ubicarse 16° en el clasificador general.
El argentino salió a pista recién en la segunda mitad de la sesión, cuando el asfalto seguía húmedo y la mayoría de los pilotos probaba con neumáticos de lluvia. Aun así, logró cumplir su plan de trabajo, sumar rodaje en condiciones adversas y mantenerse sin errores en un circuito urbano que no perdonó equivocaciones.
Logró mantener el control
¡PROBLEMAS PARA COLAPINTO! Franco maniobró y logró mantener el control del auto en Las Vegas.

Albon marca el ritmo
Alex Albon se quedó con la mejor vuelta provisoria en Las Vegas: 1:34.875, muy por encima de Lawson. El trazado urbano empieza a mostrar diferencias grandes entre quienes logran entrar rápido en temperatura y quienes siguen buscando referencias.
Lawson sorprende en Las Vegas
A cuatro minutos del final, Liam Lawson cerró una vuelta perfecta y se quedó con el mejor tiempo: 1:35.637, superando a Max Verstappen y moviendo la referencia en el circuito nocturno.
Por poco Bortoleto
¡MILAGROSA SALVADA DE BORTOLETO!

Gasly se mete en el Top 10
Pierre Gasly marca 1:37.437 y asciende al 10° lugar con su mejor vuelta del fin de semana. El Alpine muestra consistencia mientras Colapinto sigue acumulando ritmo en pista.
Colapinto, sexto en Las Vegas
Franco escala al sexto puesto en el GP de Las Vegas. El argentino marcó 1m40s426 en su cuarto giro con neumáticos rojos, aprovechando una pista que sigue mejorando. Sigue lejos de la punta, pero sólido en esta primera tanda con el Alpine.
Verstappen arriba
Max Verstappen trepó a lo más alto de la clasificación cuando restaban 15 minutos de actividad en Las Vegas. Marcó un 1:36.820 y desplazó al resto con una vuelta muy sólida.
Colapinto, 8° en Las Vegas
Con una vuelta sólida de 1:43.060, Franco Colapinto sigue puliendo tiempos y se mete 8° en la tabla provisional. El más rápido de la tanda es Charles Leclerc, que marca referencia con un 1:38.251.
Así fue el cambio de neumáticos de Franco
CAMBIO DE NEUMÁTICOS PARA FRANCO: Colapinto salió a la pista con Intermedios pero volvió a boxes para cambiar por Blandos.

Leclerc al frente
Charles Leclerc se queda con lo mejor hasta ahora en Las Vegas: 1:41.867 para el piloto de Ferrari en una pista todavía complicada por la falta de adherencia. Yuki Tsunoda aparece como escolta con 1:42.499 cuando quedan poco más de 20 minutos de sesión.
Primer intento serio
Tres vueltas de instalación con lluvia para Colapinto y ahora sí: Alpine lo envía con neumáticos blandos para comenzar a buscar referencias en el circuito urbano. Quedan 23 minutos. Gasly y Hülkenberg permanecen en boxes.
Se viene el agua
Atención en Las Vegas: se aproxima un frente de lluvia y muchos pilotos siguen con neumático rojo. Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Lawson, Tsunoda y Bortoleto apuestan por el blando justo cuando el clima cambia
Alpine apuesta distinto
El argentino comienza su tanda con neumático verde intermedio. En un circuito que sigue traicionero, Alpine evita la blanda que usan cada vez más pilotos y prueba una alternativa para ganar grip.
Norris se la juega
Lando Norris sorprende en Las Vegas: monta la goma roja, el compuesto más blando, en una pista mojada y todavía muy inestable. Condiciones difíciles y tiempos que no mejoran.
Franco Colapinto sale a la pista
Colapinto, aún en boxes
Alpine mantiene a Franco Colapinto y a Pierre Gasly en el garaje mientras la pista continúa muy húmeda. Con poca información útil para reunir en estas condiciones y sin riesgo que valga la pena asumir, el equipo prefiere esperar. Otros pilotos como Bortoleto, Stroll y Hülkenberg tampoco salieron a girar.
Hamilton manda en Vegas
Lewis Hamilton clavó un 1m42s809 y puso a Ferrari en lo más alto. Le sacó 269 milésimas a Lando Norris y dejó a Charles Leclerc en la séptima posición.
La pista se limpia
Carlos Sainz avisó por radio que el trazado está “casi seco”. El español marcó que el grip mejora vuelta a vuelta y que podría ser momento de pensar en una parada estratégica. Señal clave para Colapinto y Alpine: el cambio de neumáticos puede venir antes de lo previsto.
Hamilton marca el rumbo
Lewis Hamilton abrió la tanda con autoridad: metió 1m45s758 y dejó a todos atrás. Superó por ocho décimas a Max Verstappen y a Oscar Piastri, que venían marcando tiempos altos en el arranque
Alonso se anima
Fernando Alonso sorprende en Las Vegas: mientras Ocon, Norris y Verstappen optan por las intermedias, el español sale con neumáticos para piso seco. Apuesta arriesgada en una pista que todavía no entrega certezas.
Pista vacía en Las Vegas
Solo cuatro autos se animan a girar en el circuito: los McLaren de Piastri y Norris, más Hamilton y Ocon. El resto, incluido George Russell —que ni siquiera tiene el casco puesto en el garaje— espera que mejoren las condiciones de la pista.
Inició la tercera práctica libre
Cuenta regresiva
Con Las Vegas en marcha, la Fórmula 1 entra en su tramo decisivo. Después vendrán Qatar y Abu Dhabi, donde Colapinto buscará cerrar su segunda temporada completa mostrando solidez y regularidad en la A525.
Los últimos polemans
En las dos ediciones previas del GP de Las Vegas, la pole quedó en manos de dos equipos distintos. En 2024 fue para George Russell con Mercedes, mientras que en 2023 el más rápido había sido Charles Leclerc con Ferrari.
Verstappen, a la caza
A momentous season is building to an extraordinary climax
Norris Piastri Verstappen
La pelea por la corona
La definición del título llega al GP de Las Vegas con tres pilotos separados por menos de 50 puntos. Lando Norris lidera el campeonato con 390, seguido de Oscar Piastri con 366 y de Max Verstappen con 341. Cada sesión puede cambiar todo.