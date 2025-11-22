Un tucumano hizo un ranking de las mejores líneas de colectivo y abrió un debate en las redes

La mayoría de los tucumanos utiliza a diario el transporte público, ya sea en sus recorridos urbanos o interurbanos. Y aunque todos dependemos de los colectivos, no siempre compartimos las mismas opiniones sobre la calidad del servicio, la comodidad o incluso la estética de cada línea. Por eso, no sorprendió que un ranking publicado en las redes sociales se volviera viral en cuestión de horas.
El usuario @thiagoferrarii_ compartió un video en el que presentó su top de las mejores líneas de colectivo de la provincia. “Extraño mucho Tucumán, así que por eso le dedico este ranking”, explicó al inicio, antes de detallar, uno por uno, cuáles considera los mejores internos.
En el puesto número 10 ubicó a la línea 101, a la que calificó con humor: “Se nota que tiene alta calle”, dijo, personificando al colectivo. Más adelante, en el puesto 5, destacó a la línea 12, confesando que uno de los motivos de su elección era su color, que -según él- la hace fácilmente reconocible y le da identidad.
Pero no hubo dudas para el primer lugar: el joven eligió como la mejor unidad a la línea 19. “Por comodidad, por facha, por todo… tenés hasta WiFi”, afirmó para justificar su decisión, un detalle que no pasó inadvertido entre los comentarios.
El ranking generó miles de reacciones y abrió un entusiasta debate entre los usuarios. Algunos aprovecharon para mencionar líneas que, según ellos, “merecían estar sí o sí”, como la 6 o la 11. Otros coincidieron plenamente con el top planteado y destacaron “el conocimiento de calle” del joven sobre el transporte tucumano.