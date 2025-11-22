Un tucumano hizo un ranking de las mejores líneas de colectivo y abrió un debate en las redes

La mayoría de los tucumanos utiliza a diario el transporte público, ya sea en sus recorridos urbanos o interurbanos. Y aunque todos dependemos de los colectivos, no siempre compartimos las mismas opiniones sobre la calidad del servicio, la comodidad o incluso la estética de cada línea. Por eso, no sorprendió que un ranking publicado en las redes sociales se volviera viral en cuestión de horas.