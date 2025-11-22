El valor deportivo y social del torneo “Veco” Villegas

La relevancia de un torneo como este excede lo deportivo. Por un lado, ofrece una plataforma privilegiada para el crecimiento técnico de cada jugador: enfrentarse a los mejores M19 de otras provincias representa una experiencia de alto rendimiento que acelera la maduración rugbística y facilita el salto a niveles competitivos superiores. Por otro, el “Veco” se convierte en un espacio para el aprendizaje de valores fundamentales: compañerismo, disciplina, humildad, respeto por el rival y responsabilidad compartida. En una época en la que el deporte funciona también como escuela de ciudadanía, el “Veco” brilla como ejemplo a imitar.