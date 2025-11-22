Martín Pfister, el ex Puma que vive su “Veco” Villegas más especial: entrenar a Tucumán Rugby y a sus propios hijos

El 48-0 frente a Taraguy dejó mucho más que un marcador contundente para Tucumán Rugby. Dejó, también, una imagen que trasciende lo deportivo: Martín Pfister, entrenador del “Verdinegro”, caminando la cancha con una mezcla de orgullo, alivio y emoción. No era para menos. No solo dirige al equipo M-19 en el “Veco” Villegas: también dirige a sus hijos, Pablo y Simón, dos de los cuatro Pfister que nacieron en Tucumán y crecieron bajo la bandera “verdinegra”.