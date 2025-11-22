Murió Clota Ponieman, el histórico diseñador del rock nacional que Calamaro definió como "la mayor estrella desconocida"

La noticia fue confirmada por su hermana Patricia a Teleshow, y difundida públicamente por Andrés Calamaro, uno de sus grandes amigos. “Claudio Ponieman ‘Clota’, te recordaremos siempre”, escribió El Salmón, quien también lo describía como “la mayor estrella de rock desconocido de Argentina”, una frase que incluso inspiró una canción inédita. Durante su show del viernes en Rosario, Calamaro volvió a homenajearlo proyectando su foto mientras interpretaba Los chicos, su particular obituario dedicado “a los amigos que se fueron primero”.