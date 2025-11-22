Murió Clota Ponieman, el histórico diseñador del rock nacional que Calamaro definió como "la mayor estrella desconocida"

Claudio “Clota” Ponieman, diseñador, músico y pieza fundamental de la gráfica del rock argentino, murió a los 69 años a causa de una enfermedad pulmonar. Su partida dejó una fuerte conmoción entre referentes de la música, la fotografía y el cine, que lo recordaron como un talento único, un amigo entrañable y un creador cuya influencia definió buena parte de la estética del rock nacional durante más de cuatro décadas.
La noticia fue confirmada por su hermana Patricia a Teleshow, y difundida públicamente por Andrés Calamaro, uno de sus grandes amigos. “Claudio Ponieman ‘Clota’, te recordaremos siempre”, escribió El Salmón, quien también lo describía como “la mayor estrella de rock desconocido de Argentina”, una frase que incluso inspiró una canción inédita. Durante su show del viernes en Rosario, Calamaro volvió a homenajearlo proyectando su foto mientras interpretaba Los chicos, su particular obituario dedicado “a los amigos que se fueron primero”.
Los restos de Ponieman descansan en el cementerio de la Chacarita, a la espera de su cremación.
Reacciones y despedidas: dolor y reconocimiento
La muerte de Clota generó un inmediato caudal de mensajes de despedida. Marcelo “Cuino” Scornik, coequiper histórico de Calamaro en largas maratones compositivas, escribió: “Chau héroe, chau bro, hasta siempre. Clota eterno”.
La fotógrafa Andy Cherniavsky, su ex pareja afectiva y profesional, recordó emocionada los inicios compartidos: “Con Clota aprendí a trabajar. Fuimos noviecitos a los 17 o 18 años y armamos un estudio juntos”. Lo describió como alguien de “inteligencia y humor muy distintos” y un diseñador extraordinariamente creativo. “Se lo va a extrañar. Ojalá emprenda este viaje eterno con tranquilidad”, dijo.
El actor Gastón Pauls, amigo desde hace más de 35 años, lo evocó como “un tipo brillante, talentoso, inteligente y una gran persona”. Recordó recitales, sesiones de diseño y momentos compartidos: “Lo vi tocando, componiendo, diseñando tapas groserísimas. Tenía un sentido del humor enorme”.
Un legado visual que marcó al rock argentino
Ponieman dejó su huella en algunas de las portadas más emblemáticas del rock nacional. Trabajando junto a Cherniavsky y en la estructura de Daniel Grinbank, fue responsable de tapas que hoy son íconos culturales:
- Peperina (Serú Girán)
- Pubis Angelical / Yendo de la cama al living (Charly García)
- Don Lucero (Luis Alberto Spinetta)
- Mucho más que dos (Sandra y Celeste)
- Perro de Playa (Man Ray)
- Nadie sale vivo de aquí (Andrés Calamaro)
También diseñó el afiche del histórico concierto de Charly García en Ferro, en diciembre de 1982, el primero de un músico de rock argentino en un estadio de fútbol, recordado por su escenografía espectacular y el célebre “bombardeo” de efectos especiales.
Además de diseñador, Ponieman fue director de arte en producciones masivas, supervisando a otros creativos y encargándose de pruebas de color, fotocromos e impresiones. Su profesionalismo lo convirtió en un referente indiscutido del diseño gráfico musical.
Música, viajes y amistad: una vida atravesada por el arte
Su recorrido artístico había comenzado temprano: a los 13 años ya interpretaba temas de Los Beatles, Creedence o The Animals. Luego se convirtió en bajista y formó Alambre de Púa, banda que llegó a compartir escenarios con grupos importantes de los 70. Más tarde integró Odisea, con la que intentó llevar adelante una ópera rock basada en La Odisea de Homero.
A los 18 años viajó a Londres, donde compró una guitarra Suzuki y se lanzó a recorrer Europa tocando en bares. De regreso en Argentina, se consolidó en un círculo de amistades donde estaban Charly García, David Lebón y León Gieco. Él mismo relataba, entre anécdotas, que fue quien llevó a García a ver a Los Abuelos de la Nada, un momento que consideraba clave para la escena musical posterior.
Su vínculo con Calamaro trascendió la estética y se extendió a la música: aportó coros en “Radio Actividad Radial”, fue coautor de “Te quiero igual”, tocó la guitarra en una versión de “Media verónica” para un disco homenaje a Chiapas e integró la crew de la gira Alta Suciedad, donde también subió al escenario del Gran Rex en los bises.
Un creador que se convirtió en símbolo
Junto a Andy Cherniavsky, Ponieman fundó Estudio Grafix, que luego se consolidó como el Departamento de Arte de Grinbank Producciones. Desde allí trabajó en portadas, afiches, folletos, credenciales y merchandising, convirtiéndose en una figura central del diseño en la industria musical.
Creativo, inquieto, multifacético y querido, Clota Ponieman deja una obra que atraviesa generaciones y que seguirá presente cada vez que alguien abra un disco, mire un afiche o ponga play a una canción que lo tuvo cerca.