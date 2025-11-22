Una herencia que late desde 1988: dos padres campeones del "Veco" y sus hijos que sueñan con repetir la historia

Los recuerdos lo tiran hacia atrás. Vuelve a 1988, al Veco que lo marcó para siempre. “Nosotros tuvimos, en marzo de ese año, la pérdida de un compañero en un accidente. Era jugador del equipo, muy querido… jugar acá era una locura. Siempre había alguien más con nosotros. Siempre había un apoyo”, cuenta. Pausa. Suspira. Continúa. “Éramos un año más chicos. Teníamos un par de chicos más grandes, M-19, pero la base era M-18. Lo que vivimos fue tan intenso que todavía lo sentimos”, indica.