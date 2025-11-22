Pidieron la falta de mérito de Campos y Figueroa: “Su patrimonio se sustenta con su trabajo”

El pedido de la defensa se inscribe en una investigación que sacudió la esfera política de Alberdi, desencadenada por la filtración de un explosivo audio que involucraba al entonces intendente Campos y al empresario Roque Cayetano "Chipi" Giménez. La conversación, que data aproximadamente de un año atrás, expuso presuntos vínculos con el narcotráfico, el manejo discrecional de la policía y la administración pública, e incluso menciones a crímenes y muertes. La viralización de este material fue el punto de inflexión para que el gobernador Osvaldo Jaldo dispusiera la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi y el consecuente desplazamiento de Campos de su cargo. La causa, que se tramita tanto en el fuero federal por delitos como asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos como en el fuero provincial con imputaciones como intimidación pública, amplió el foco de la pesquisa para incluir a la actual legisladora y esposa del ex intendente, Sandra Figueroa, y al ex secretario de Hacienda, José Roldán, junto a Campos y Giménez entre otros.