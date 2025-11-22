Argentina volvió a alinearse con EEUU y no acompañó el documento final de la cumbre del G20

El Gobierno de Javier Milei informó este sábado que decidió no acompañar el documento final elaborado por los países que integran la cumbre del G20, que se lleva a cabo en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.
A través de un comunicado, Cancillería explicó que dicha decisión "responde al quiebre de las reglas de consenso que rigen el funcionamiento del organismo, así como a diferencias sustantivas en las consideraciones geopolíticas contenidas en el texto".
Manifestó el desacuerdo a la aprobación de una declaración sin tener el aval de todos los países miembros, ya que además de Argentina y Estados Unidos, otros Estados tampoco acompañaron el documento final.
"Esta decisión omite una norma central del G20, organización cuyo mandato principal es la coordinación global de acciones y políticas orientadas a la estabilidad financiera y el crecimiento económico, siempre sobre la base del consenso", señalaron.
En el mismo sentido, criticaron, "en lo que respecta al conflicto en Medio Oriente, la Argentina se diferencia del enfoque parcial reflejado en el documento, que omite el contexto regional y las causas estructurales subyacentes del conflicto, elementos indispensables para el avance de un proceso de paz genuino, sostenible y equilibrado".
La RepÃºblica Argentina no acompaÃ±Ã³ el documento final circulado durante la Cumbre de LÃderes del G20 en Johannesburgo— CancillerÃa Argentina ð¦ð· (@Cancilleria_Ar) November 22, 2025
ð https://t.co/sAvi0OtyCy pic.twitter.com/uyW1L8H2gZ
EEUU también decidió rechazar el comunicado final del G20
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decidió no viajar a Sudáfrica al anticipar que el rechazo de EEUU al documento final.
“Las prioridades de Sudáfrica en el G20 son contrarias a la postura política de Estados Unidos, y no podemos apoyar el consenso sobre ningún documento negociado bajo su Presidencia”, esgrime una carta enviada por la embajada norteamericana en Pretoria al Departamento de Relaciones Internacionales de Sudáfrica.