Celulares nuevos desde $100.000: una tienda oficial lanzó descuentos de más del 60%

No hace falta ser un experto analista para saber que el mercado de celulares creció exponencialmente en los últimos años. Y así es como se consolidó una oferta que no solo comprende una variedad de modelos sino también de precios. La diversidad comprende gustos y presupuestos, que pueden encontrarse en algunas tiendas digitales.
Tienda Personal, el sitio de comercio digital del operador de telefonía móvil e Internet del grupo Telecom, está vendiendo modelos liberados de celulares Samsung con descuentos que superan el 35%. La promoción permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre.
El monto de descuento puede ser incluso mayor con beneficios como Conexión Total que además provee de servicios adicionales a los clientes que tienen contratados y unificados varios servicios de Personal y Flow bajo la misma titularidad.
La lista de celulares con promoción en Tienda Personal
Los precios se corresponden a la tercera semana de noviembre y pueden cambiar durante el mes. El medio iProfesional proporcionó la lista de celulares con su precio original y el valor final con el descuento de la tienda electrónica. Estas promociones son exclusivas a través del sitio web de Tienda Personal y no están disponibles en locales físicos del operador.
Samsung Galaxy A06 (versión de 64 GB)
- Precio de lista: $331.999
- Con 63% de descuento: $121.499
- Con Conexión Total: $103.274
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Samsung Galaxy A06 (versión de 128 GB)
- Precio de lista: $389.999
- Con 56% de descuento: $171.499
- Con Conexión Total: $145.774
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Samsung Galaxy A16
- Precio de lista: $516.999
- Con 55% de descuento: $229.999
- Con Conexión Total: $195.499
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Samsung Galaxy A36 5G
- Precio de lista: $903.999
- Con 43% de descuento: $509.999
- Con Conexión Total: $433.499
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.
Samsung Galaxy S25 FE
- Precio de lista: $1.799.999
- Con 38% de descuento: $1.099.999
- Con Conexión Total: $934.999
- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.