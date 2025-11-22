Secciones
Celulares nuevos desde $100.000: una tienda oficial lanzó descuentos de más del 60%

Muchos de los modelos no superan los $200.000. La promoción es válida hasta le 30 de noviembre.

Celulares a mitad de precio en una tienda digital. Celulares a mitad de precio en una tienda digital.
Hace 2 Hs

No hace falta ser un experto analista para saber que el mercado de celulares creció exponencialmente en los últimos años. Y así es como se consolidó una oferta que no solo comprende una variedad de modelos sino también de precios. La diversidad comprende gustos y presupuestos, que pueden encontrarse en algunas tiendas digitales.

Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Tienda Personal, el sitio de comercio digital del operador de telefonía móvil e Internet del grupo Telecom, está vendiendo modelos liberados de celulares Samsung con descuentos que superan el 35%. La promoción permanecerá vigente hasta el 30 de noviembre.

El monto de descuento puede ser incluso mayor con beneficios como Conexión Total que además provee de servicios adicionales a los clientes que tienen contratados y unificados varios servicios de Personal y Flow bajo la misma titularidad.

La lista de celulares con promoción en Tienda Personal

Los precios se corresponden a la tercera semana de noviembre y pueden cambiar durante el mes. El medio iProfesional proporcionó la lista de celulares con su precio original y el valor final con el descuento de la tienda electrónica. Estas promociones son exclusivas a través del sitio web de Tienda Personal y no están disponibles en locales físicos del operador.

Samsung Galaxy A06 (versión de 64 GB)

- Precio de lista: $331.999

- Con 63% de descuento: $121.499

- Con Conexión Total: $103.274

- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Samsung Galaxy A06 (versión de 128 GB)

- Precio de lista: $389.999

- Con 56% de descuento: $171.499

- Con Conexión Total: $145.774

- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Samsung Galaxy A16

- Precio de lista: $516.999

- Con 55% de descuento: $229.999

- Con Conexión Total: $195.499

- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Samsung Galaxy A36 5G

- Precio de lista: $903.999

- Con 43% de descuento: $509.999

- Con Conexión Total: $433.499

- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

Samsung Galaxy S25 FE

- Precio de lista: $1.799.999

- Con 38% de descuento: $1.099.999

- Con Conexión Total: $934.999

- Hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito.

