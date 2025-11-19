Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas

Los descuentos en Coto alcanzan el 15% para los clientes que cuentan con Comunidad, y se pueden pagar en hasta 6 cuotas sin interés, según un relevamiento publicado en IProfesional. En tanto, en Carrefour las rebajas llegan al 35% y hay modelos que salen menos de $200.000. A continuación, algunos de los precios de los celulares con descuentos y las cuotas con las que se pueden comprar: