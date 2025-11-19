Secciones
Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Conocé cuáles son los modelos que están en oferta y todos los precios.

Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas La Maga
Hace 29 Min

Para contrarrestar un consumo retraído, dos cadenas de supermercados lanzaron una fuerte estrategia de ofertas en el sector tecnológico durante noviembre. Con el fin de apuntalar sus ventas, Coto y Carrefour lanzaron descuentos de hasta el 35% en celulares y hasta seis cuotas sin interés.

Esta iniciativa promocional no se limita a los dispositivos móviles: las cadenas también incorporaron a sus catálogos una variedad de electrodomésticos y artículos de tecnología. Estas ofertas, que buscan estimular la demanda, se integran a las ya existentes en productos esenciales de alimentos, bebidas, higiene y limpieza, entre otras categorías.

Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas

Los descuentos en Coto alcanzan el 15% para los clientes que cuentan con Comunidad, y se pueden pagar en hasta 6 cuotas sin interés, según un relevamiento publicado en IProfesional. En tanto, en Carrefour las rebajas llegan al 35% y hay modelos que salen menos de $200.000.  A continuación, algunos de los precios de los celulares con descuentos y las cuotas con las que se pueden comprar:

Ofertas en Coto

- Samsung A54 (128GB)

Precio en oferta: $764.999

Descuento del 15%

Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499

- Samsung A56 (256GB)

Precio en oferta: $836.999

Descuento del 10%

En hasta 6 cuotas de $154.999

- Samsung A06 (128GB)

Precio en oferta: $197.999

Descuento del 10%

En hasta 6 cuotas de $36.666

- Samsung A15 (128GB)

Precio en oferta: $350.999

Descuento del 10%

En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999

Ofertas en Carrefour

- Samsung S24FE (256GB)

Precio en oferta: $1.749.000

Descuento del 20% en un pago

- Motorola Edge 60 (512GB)

Precio en oferta: $849.000

Descuento del 15% en un pago

- Samsung A06 (128GB)

Precio en oferta: $219.000

Descuento del 35%

En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000

- Galaxy A36 (256GB)

Precio en oferta: $999.000

Descuento del 15%

En hasta 6 cuotas sin interés

- Xiaomi (64GB)

Precio en oferta: $179.000

Descuento del 10%

En hasta 3 cuotas sin interés

- Celular Tecno BG7 (128GB)

Precio en oferta: $139.000

Descuento del 30%

En hasta 3 cuotas sin interés

