Celulares baratos: dos supermecados venden celulares con descuentos de hasta el 35% y en cuotas

Para contrarrestar un consumo retraído, dos cadenas de supermercados lanzaron una fuerte estrategia de ofertas en el sector tecnológico durante noviembre. Con el fin de apuntalar sus ventas, Coto y Carrefour lanzaron descuentos de hasta el 35% en celulares y hasta seis cuotas sin interés.
Esta iniciativa promocional no se limita a los dispositivos móviles: las cadenas también incorporaron a sus catálogos una variedad de electrodomésticos y artículos de tecnología. Estas ofertas, que buscan estimular la demanda, se integran a las ya existentes en productos esenciales de alimentos, bebidas, higiene y limpieza, entre otras categorías.
Coto y Carrefour venden celulares con descuento y en cuotas
Los descuentos en Coto alcanzan el 15% para los clientes que cuentan con Comunidad, y se pueden pagar en hasta 6 cuotas sin interés, según un relevamiento publicado en IProfesional. En tanto, en Carrefour las rebajas llegan al 35% y hay modelos que salen menos de $200.000. A continuación, algunos de los precios de los celulares con descuentos y las cuotas con las que se pueden comprar:
Ofertas en Coto
- Samsung A54 (128GB)
Precio en oferta: $764.999
Descuento del 15%
Se puede comprar en hasta 6 cuotas sin interés de $127.499
- Samsung A56 (256GB)
Precio en oferta: $836.999
Descuento del 10%
En hasta 6 cuotas de $154.999
- Samsung A06 (128GB)
Precio en oferta: $197.999
Descuento del 10%
En hasta 6 cuotas de $36.666
- Samsung A15 (128GB)
Precio en oferta: $350.999
Descuento del 10%
En hasta 6 cuotas sin interés de $64.999
Ofertas en Carrefour
- Samsung S24FE (256GB)
Precio en oferta: $1.749.000
Descuento del 20% en un pago
- Motorola Edge 60 (512GB)
Precio en oferta: $849.000
Descuento del 15% en un pago
- Samsung A06 (128GB)
Precio en oferta: $219.000
Descuento del 35%
En hasta 3 cuotas sin interés de $73.000
- Galaxy A36 (256GB)
Precio en oferta: $999.000
Descuento del 15%
En hasta 6 cuotas sin interés
- Xiaomi (64GB)
Precio en oferta: $179.000
Descuento del 10%
En hasta 3 cuotas sin interés
- Celular Tecno BG7 (128GB)
Precio en oferta: $139.000
Descuento del 30%
En hasta 3 cuotas sin interés