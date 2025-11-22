Sáenz cuestionó al Gobierno de Milei por la falta de respuestas: “No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Milei por la falta de respuestas a los reclamos vinculados con la obra pública y los compromisos de financiamiento asumidos meses atrás.
“Esperamos que el poncho aparezca”, expresó, al tiempo que destacó que el ministro del Interior, Diego Santilli, “le pone voluntad” a las reuniones, aunque aún no se alcanzaron avances concretos.
En medio de las negociaciones entre los mandatarios provinciales y la Casa Rosada, que busca apoyo legislativo para impulsar su agenda de reformas en el Congreso, Sáenz endureció su postura: “No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”, sostuvo.
Durante una entrevista con Radio Mitre, el mandatario salteño insistió en que la provincia continúa a la espera de definiciones. “Estamos esperando algunas resoluciones, seguimos hablando. Todavía no hemos logrado entendernos en muchas cosas. Le pone mucha voluntad Santilli”, reiteró.
Si bien reconoció las buenas intenciones del titular de Interior, remarcó que las demandas salteñas responden a acuerdos previamente rubricados. “No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que firmamos en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir, esas obras que son tan importantes para la provincia”, señaló.
Sáenz graficó la demora de los proyectos con una frase que reveló su malestar: “Lamentablemente, si seguimos así, la inaugurarán mis tataranietos. Estamos esperando que el poncho aparezca. Elegimos creer”.
Finalmente, destacó que los trabajos reclamados “no son caprichosos”, sino que apuntan a consolidar “obras de infraestructura, el crecimiento minero, la producción y muchas cosas más”.