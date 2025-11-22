Sáenz cuestionó al Gobierno de Milei por la falta de respuestas: “No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes”

Si bien reconoció las buenas intenciones del titular de Interior, remarcó que las demandas salteñas responden a acuerdos previamente rubricados. “No estamos pidiendo nada que no se hayan comprometido antes. Estamos pidiendo que lo que firmamos en junio, que no afectaba el equilibrio fiscal, se empiece a cumplir, esas obras que son tan importantes para la provincia”, señaló.