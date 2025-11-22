El cantante de Ke Personajes sorprendió a Mario Pergolini con su interpretación de “Bohemian Rhapsody”

El impacto fue inmediato: al lanzarse, alcanzó el primer puesto en los rankings del Reino Unido y se mantuvo allí por nueve semanas. La mayor parte de la canción fue escrita por Freddie Mercury en su casa de Londres y se grabó en los estudios Rockfield de Gales, en agosto de 1975. Las voces que dan vida a la compleja sección operística son las de May, Mercury y Taylor. Este esfuerzo requirió una dedicación monumental: los músicos tardaron tres semanas en grabarla completamente, ensayando sus partes vocales de forma continua entre 10 y 12 horas por día.