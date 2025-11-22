Secciones
EconomíaNoticias económicas

El cantante de Ke Personajes sorprendió a Mario Pergolini con su interpretación de “Bohemian Rhapsody”

Emanuel Noir fue el último invitado de “Otro día Perdido”, donde la entrevista abarcó de todo: desde adicciones hasta su carrera musical.

Emanuel Noir sorprendió al interpretar Bohemian Rhapsody de Queen. Emanuel Noir sorprendió al interpretar Bohemian Rhapsody de Queen. Foto: Captura El Trece.
Hace 3 Hs

El último invitado de la semana de “Otro día perdido” se llevó todas las ovaciones luego de interpretar una de las míticas canciones de todos los tiempos. Emanuel Noir, el vocalista de Ke Personajes sorprendió con su talento al darle voz a Bohemian Rhapsody, la épica canción de la banda de rock Queen en el programa de Mario Pergolini.

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Emanuel Noir fue el último invitado de “Otro día perdido” conducido por Mario Pergolini. Como es habitual en su “Late night Show”, la entrevista no solo sirvió para repasar la trayectoria musical de la banda que hace bailar a cualquiera que la escucha, sino también para adentrarse en la profunda historia de superación personal de Noir, y enfocarse en sus dimensiones artísticas que van más allá de géneros musicales como la cumbia.

Durante la charla, el artista de cumbia compartió con sinceridad detalles de su lucha y su camino contra las adicciones. Además de la entrevista íntima, la jornada estuvo marcada por otros momentos distendidos, como un truco de magia realizado por Soy Rada y la visita de Horacio Vogelfang.

El cierre musical que soprendió al estudio

Hacia el final del programa, Mario Pergolini invitó a Emanuel a tomar el micrófono. Lejos del ritmo de la cumbia que lo caracteriza, el cantante sorprendió a la audiencia con una poderosa versión del clásico atemporal "Bohemian Rhapsody". Con la dedicación que requiere la canción, Noir vocalizó con destreza las estrofas convertidas al español mientras la banda acompañaba.

La interpretación resonó en el público con aplausos y ovaciones mientras que la reacción del propio conductor no pasó inadvertida. Pergolini se mostró visiblemente atento y alegre mientras escuchaba el despliegue del talento vocal del músico de cumbia.

La historia de un clásico de Queen

La pieza icónica que Noir eligió interpretar es una de las joyas del rock. "Bohemian Rhapsody" celebró su 50º aniversario el pasado 31 de octubre. La canción formó parte del disco A night at the opera de 1975, y desde su lanzamiento se convirtió en un desafío a las normas de la industria musical de aquel entonces, especialmente por su duración de 5:55 minutos y la inclusión de una sección de ópera en el medio.

El impacto fue inmediato: al lanzarse, alcanzó el primer puesto en los rankings del Reino Unido y se mantuvo allí por nueve semanas. La mayor parte de la canción fue escrita por Freddie Mercury en su casa de Londres y se grabó en los estudios Rockfield de Gales, en agosto de 1975. Las voces que dan vida a la compleja sección operística son las de May, Mercury y Taylor. Este esfuerzo requirió una dedicación monumental: los músicos tardaron tres semanas en grabarla completamente, ensayando sus partes vocales de forma continua entre 10 y 12 horas por día.

Temas Mario Pergolini
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Aguas abiertas en El Cadillal: más de 200 nadadores en la segunda fecha del Circuito NOA 2025

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Así es la mansión de Eliana Guercio y “Chiquito” Romero: lujo europeo, luz natural y una pileta multinivel única

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes este jueves: ¿a qué hora y dónde?

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Comentarios