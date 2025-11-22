María Becerra estrenó "Quimera": el disco muestra sus facetas más sensuales, oscuras y vulnerables

Las plataformas de streaming acaban de poner a disposición de las audiencias “Quimera”, el tercer y último disco de estudio de María Becerra. Después de meses de espera, Spotify, Apple Music y Youtube ya tienen el nuevo álbum disponible. Como si hubiera necesitado más promoción, La Nena de Argentina dio un show móvil gratuito anoche en Buenos Aires. Montada en un bus descubierto, paseó por plena avenida 9 de Julio cantando y promoviendo el lanzamiento.
El 2025 de María Becerra fue una línea despareja: con subidas, bajadas y vueltas con algunos episodios que ya había vivido. Después de su internación en abril por complicaciones con un embarazo ectópico –el segundo que vivió–, la artista debió tomarse meses alejada de los escenarios para recuperarse muscular, emocional y vocalmente.
“Quimera”, el nuevo álbum de María Becerra
“Quimera”, en números, tiene 17 canciones; una duración total de 44 minutos y 53 segundos; cuatro alter egos creados por Becerra; meses de composición y armado y cinco voces que, además de las de sus personajes, incluyen la suya misma. Es que LNDA creó todo un concepto en esta nueva creación para mostrarse desde diferentes perspectivas y no solo desde el dolor, tal vez el sentimiento que más repercutió en ella en estos meses.
“Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, dijo sobre el proceso de creación del álbum. Es que el embarazo era algo que esperaba mucho con su pareja, J Rei, quien tomó la decisión salvadora de llevarla a una guardia en cuanto llegó al momento más complicado: una severa hemorragia interna.
Los alter ego de María Becerra
Para manifestarse desde todos los sentimientos y no solo desde la oscuridad de la pérdida, Becerra creó a cuatro Marías más. O, tal vez, solo eligió desplegarse a sí misma en esas cuatro versiones. Así nacieron cuatro personalidades más: Maite, Jojo, Shanina y Gladys, cada una con su propia impronta y representando una faceta diferente que obligó a la artista a ponerse en piel y escribir algo más que lo que el duelo le permitía.
En el nuevo universo, cada una representa un aspecto diferente. Maite es la vulnerabilidad y el amor que enseña, pero también la estrategia, la madurez y la calma. Jojo es la intensidad y la rebeldía, la parte sensual y poderosa de Becerra. Gladys representa su veta más relajada y cómoda, cercana y maternal. Por último, Shanina, es el escudo de María y a la vez su parte tierna y romántica.
En definitiva, “Quimera” es fusión: de personajes, de sentimientos, de estilos y también de artistas a los que Becerra invitó a colaborar. Tal vez “Mi amor”, el featuring que hizo con J Rei haya sido el más esperado de todos, porque encarna la pérdida que atravesaron juntos en la primera mitad del año.