María Becerra estrenó "Quimera": el disco muestra sus facetas más sensuales, oscuras y vulnerables

Los alter ego de María Becerra

Para manifestarse desde todos los sentimientos y no solo desde la oscuridad de la pérdida, Becerra creó a cuatro Marías más. O, tal vez, solo eligió desplegarse a sí misma en esas cuatro versiones. Así nacieron cuatro personalidades más: Maite, Jojo, Shanina y Gladys, cada una con su propia impronta y representando una faceta diferente que obligó a la artista a ponerse en piel y escribir algo más que lo que el duelo le permitía.