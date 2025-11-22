Secciones
A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Se espera una carrera con pista seca en el circuito urbano de Las Vegas.

Colapinto vivió una clasificación intensa en el Gran Premio de Las Vegas. Colapinto vivió una clasificación intensa en el Gran Premio de Las Vegas.
Hace 3 Hs

El Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 dejó como saldo un viernes de complicaciones para Franco Colapinto. “Hay que trabajar esta noche”, admitió ayer en referencia a las dificultades que tuvo con el neumático blando, los problemas de grip y el cambio de chasis tras el accidente en Brasil.

Lando Norris se quedó con la pole del GP de Las Vegas y Franco Colapinto largará 15°

“Me cuesta tener buenas sensaciones con el coche”, dijo tras bajarse del A525 en el que logró un puesto 20° en la Práctica Libre 1 y un puesto 16° en la Práctica Libre 2. Pero la jornada 22 del campeonato mundial continúa este fin de semana y Colapinto deberá volver a apretar el acelerador para demostrar lo que puede hacer por Alpine.

Luego de la Clasificación que corrió esta madrugada, Colapinto largará 15° en la carrera del domingo que será a la 1 de la madrugada. La transmisión en Argentina se hará por Disney+ Premium y Fox Sports.

Qué pasó en la Qualy de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 dejó una noche cargada de tensión, lluvia y sorpresas mayúsculas. En medio del asfalto mojado y una tanda que obligó a pilotos y equipos a improvisar sobre la marcha, Lando Norris brilló por encima de todos y se quedó con la pole position. El británico de McLaren firmó una vuelta sólida en condiciones extremas y partirá primero en una grilla que promete una largada explosiva.

La sesión tuvo giros inesperados desde el comienzo. Lewis Hamilton, con el Ferrari, quedó eliminado en la Q1 tras no encontrar ritmo bajo la lluvia. El siete veces campeón partirá desde el puesto 20, un golpe duro para la escudería italiana, especialmente después del buen rendimiento mostrado en prácticas. También sorprendió la salida temprana del Mercedes de Andrea Kimi Antonelli, que tampoco logró avanzar por las condiciones del trazado urbano.

El argentino Franco Colapinto superó una Q1 difícil en la que su Alpine inició con neumáticos intermedios antes de pasar a los de lluvia, una decisión clave para mantenerse con vida en la tanda. Sin embargo, en la Q2 no pudo escalar más allá del puesto 15, posición desde la que buscará avanzar en la carrera. El piloto de Pilar mostró consistencia y evitó errores en un circuito que penalizó cada mínima imprecisión.

En contraste con Hamilton, Carlos Sainz fue una de las grandes noticias del día al meterse en el tercer puesto, detrás del propio Norris y de Max Verstappen. El madrileño brilló en el agua y sacó provecho de una Ferrari que encontró equilibrio en el momento justo. La contracara fue el durísimo golpe de Alex Albon, que había mostrado ritmo para pelear adelante pero se despistó en la Q1, quedando fuera de competencia.

