A qué hora exacta corre Colapinto el Gran Premio de Las Vegas esta noche

Qué pasó en la Qualy de la Fórmula 1

La clasificación del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 dejó una noche cargada de tensión, lluvia y sorpresas mayúsculas. En medio del asfalto mojado y una tanda que obligó a pilotos y equipos a improvisar sobre la marcha, Lando Norris brilló por encima de todos y se quedó con la pole position. El británico de McLaren firmó una vuelta sólida en condiciones extremas y partirá primero en una grilla que promete una largada explosiva.