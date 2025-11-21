Lando Norris se quedó con la pole del GP de Las Vegas y Franco Colapinto largará 15°

22:36 hs

Colapinto, sólido en la lluvia

La tercera práctica libre del GP de Las Vegas terminó bajo la lluvia y con una pista muy difícil. En ese contexto, Franco Colapinto logró completar 16 vueltas y cerró su mejor registro en 1:36.305, para ubicarse 16° en el clasificador general.

El argentino salió a pista recién en la segunda mitad de la sesión, cuando el asfalto seguía húmedo y la mayoría de los pilotos probaba con neumáticos de lluvia. Aun así, logró cumplir su plan de trabajo, sumar rodaje en condiciones adversas y mantenerse sin errores en un circuito urbano que no perdonó equivocaciones.