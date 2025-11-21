Lando Norris se quedó con la pole del GP de Las Vegas y Franco Colapinto largará 15°

Norris se queda con la pole
Lando Norris voló en Las Vegas y se quedó con la pole con un tiempo de 1m48s257. Le arrebató el mejor registro a Carlos Sainz y cerró una vuelta impecable, pese a un último sector complicado. La mala noticia para él es la compañía en la primera fila: largará con Verstappen a su lado.
Norris vuela en Las Vegas
Lando Norris marcó 1m48s384 y se puso al frente con autoridad: medio segundo más rápido que Piastri. ¿Habrá alguien capaz de bajarlo de la P1?
Empezó la Q3
Así quedó la Q2
El argentino Franco Colapinto finalizó 15° en la Q2 de Las Vegas. También quedaron afuera Hülkenberg, Stroll, Ocon y Bearman.
Zafó por centímetros
Franco Colapinto venía en vuelta rápida, con parciales en verde, pero en la última parte perdió el control del Alpine. Alcanzó a corregir, evitó la pared por muy poco y tuvo que levantar
Franco Colapinto no pudo en la Q2 y largará 15
Gasly mejora sus números
Pierre Gasly bajó sus tiempos y trepó al octavo lugar con un registro de 1:52.806, consolidando el avance de Alpine en la sesión.
Sainz manda
Verstappen había recuperado la punta con un tiempo medio segundo mejor que los Racing Bulls, pero Carlos Sainz lo bajó rápidamente: lo superó por 72 milésimas y se quedó con lo más alto de la tabla en Las Vegas.
Stroll se la juega
Lance Stroll sorprendió en Las Vegas: desde el quinto puesto, el canadiense apostó por intermedias en una pista que todavía no termina de definirse. Las gomas de lluvia ligera serán el test perfecto para saber qué hará el resto en el callejero nocturno.
Norris al frente
Lando Norris abrió la Q2 con autoridad: 1m53s302 para marcar el ritmo en Las Vegas. El líder del campeonato dejó clara su intención desde el primer intento
1.55.882 es el primer tiempo de Franco y queda en el noveno lugar
Empieza la Q2
Hamilton, afuera en Q1
Lewis Hamilton no logró adaptarse a la pista mojada y quedó eliminado en la Q1. El siete veces campeón terminó último: nunca consiguió una vuelta limpia y se quejó por radio diciendo que estaba “muy resbaladizo”. Largará desde el fondo. Junto a él también quedaron afuera Albon, Antonelli, Bortoleto y Tsunoda.
Golpe de Albon en el cierre
Alex Albon se pegó fuerte en el final de la Q1 y rompió la suspensión delantera. El incidente complicó a varios candidatos que venían cerrando vuelta, entre ellos Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, que quedaron eliminados.
Los Alpines pasan a la Q2
Gasly se mete en ritmo
Pierre Gasly marcó un 1:55.681 y mejora sus parciales en Las Vegas. Alpine empieza a encontrar temperatura en los neumáticos mientras Colapinto busca su vuelta limpia.
Otra mejora en Las Vegas
Franco Colapinto volvió a bajar su tiempo en el circuito urbano de Las Vegas: marcó 1:57.323 con el Alpine. El argentino sigue ganando confianza en una pista compleja, rápida y con poca adherencia, ideal para mostrar su capacidad de adaptación.
Stroll marca el ritmo; Colapinto 11°
Lance Stroll se quedó con la referencia en la Q1 con un tiempo de 2m00s067, superando el registro previo de Fernando Alonso.
Franco Colapinto aparece 11°, a ocho segundos, mientras sigue adaptándose al Alpine en Las Vegas.
Pierre Gasly marcha 5°, a dos segundos y medio de la punta.
Verstappen, Albon, Hamilton, Sainz y Leclerc aún no marcaron tiempo y, por ahora, estarían eliminados.
Primer reloj alto
2m03s249 fue el tiempazo inicial de la Q1. La pista estaba muy complicada y la primera referencia la marcó Fernando Alonso, que salió rápido con las gomas full wet y logró mantenerse firme en un asfalto que estaba para pocas aventuras
Colapinto cambia a full wet
Franco Colapinto regresa al box de Alpine para montar neumáticos full wet. Las condiciones en Las Vegas siguen empeorando y el equipo francés replica la estrategia también con Pierre Gasly.
Se larga la Q1
Fernando Alonso is first in the queue, tentatively making his way out onto the damp track #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/Ac0eUWldfG
Atento al cielo
Llueve en la noche de Vegas
Paraguas abiertos en Las Vegas. A minutos de la clasificación, la lluvia cambió todos los planes: el circuito perdió el engomado que había dejado la FP3. Todo indica que la qualy será con neumáticos de lluvia. Colapinto, con el Alpine, se prepara para un escenario totalmente distinto.
Colapinto, sólido en la lluvia
La tercera práctica libre del GP de Las Vegas terminó bajo la lluvia y con una pista muy difícil. En ese contexto, Franco Colapinto logró completar 16 vueltas y cerró su mejor registro en 1:36.305, para ubicarse 16° en el clasificador general.
El argentino salió a pista recién en la segunda mitad de la sesión, cuando el asfalto seguía húmedo y la mayoría de los pilotos probaba con neumáticos de lluvia. Aun así, logró cumplir su plan de trabajo, sumar rodaje en condiciones adversas y mantenerse sin errores en un circuito urbano que no perdonó equivocaciones.
Logró mantener el control
Albon marca el ritmo
Alex Albon se quedó con la mejor vuelta provisoria en Las Vegas: 1:34.875, muy por encima de Lawson. El trazado urbano empieza a mostrar diferencias grandes entre quienes logran entrar rápido en temperatura y quienes siguen buscando referencias.
Lawson sorprende en Las Vegas
A cuatro minutos del final, Liam Lawson cerró una vuelta perfecta y se quedó con el mejor tiempo: 1:35.637, superando a Max Verstappen y moviendo la referencia en el circuito nocturno.
Por poco Bortoleto
Gasly se mete en el Top 10
Pierre Gasly marca 1:37.437 y asciende al 10° lugar con su mejor vuelta del fin de semana. El Alpine muestra consistencia mientras Colapinto sigue acumulando ritmo en pista.
Colapinto, sexto en Las Vegas
Franco escala al sexto puesto en el GP de Las Vegas. El argentino marcó 1m40s426 en su cuarto giro con neumáticos rojos, aprovechando una pista que sigue mejorando. Sigue lejos de la punta, pero sólido en esta primera tanda con el Alpine.
Verstappen arriba
Max Verstappen trepó a lo más alto de la clasificación cuando restaban 15 minutos de actividad en Las Vegas. Marcó un 1:36.820 y desplazó al resto con una vuelta muy sólida.
Colapinto, 8° en Las Vegas
Con una vuelta sólida de 1:43.060, Franco Colapinto sigue puliendo tiempos y se mete 8° en la tabla provisional. El más rápido de la tanda es Charles Leclerc, que marca referencia con un 1:38.251.
Así fue el cambio de neumáticos de Franco
Leclerc al frente
Charles Leclerc se queda con lo mejor hasta ahora en Las Vegas: 1:41.867 para el piloto de Ferrari en una pista todavía complicada por la falta de adherencia. Yuki Tsunoda aparece como escolta con 1:42.499 cuando quedan poco más de 20 minutos de sesión.
Primer intento serio
Tres vueltas de instalación con lluvia para Colapinto y ahora sí: Alpine lo envía con neumáticos blandos para comenzar a buscar referencias en el circuito urbano. Quedan 23 minutos. Gasly y Hülkenberg permanecen en boxes.
Se viene el agua
Atención en Las Vegas: se aproxima un frente de lluvia y muchos pilotos siguen con neumático rojo. Hamilton, Norris, Piastri, Verstappen, Hadjar, Leclerc, Lawson, Tsunoda y Bortoleto apuestan por el blando justo cuando el clima cambia
Alpine apuesta distinto
El argentino comienza su tanda con neumático verde intermedio. En un circuito que sigue traicionero, Alpine evita la blanda que usan cada vez más pilotos y prueba una alternativa para ganar grip.
Norris se la juega
Lando Norris sorprende en Las Vegas: monta la goma roja, el compuesto más blando, en una pista mojada y todavía muy inestable. Condiciones difíciles y tiempos que no mejoran.
Franco Colapinto sale a la pista
Colapinto, aún en boxes
Alpine mantiene a Franco Colapinto y a Pierre Gasly en el garaje mientras la pista continúa muy húmeda. Con poca información útil para reunir en estas condiciones y sin riesgo que valga la pena asumir, el equipo prefiere esperar. Otros pilotos como Bortoleto, Stroll y Hülkenberg tampoco salieron a girar.
Hamilton manda en Vegas
Lewis Hamilton clavó un 1m42s809 y puso a Ferrari en lo más alto. Le sacó 269 milésimas a Lando Norris y dejó a Charles Leclerc en la séptima posición.
La pista se limpia
Carlos Sainz avisó por radio que el trazado está “casi seco”. El español marcó que el grip mejora vuelta a vuelta y que podría ser momento de pensar en una parada estratégica. Señal clave para Colapinto y Alpine: el cambio de neumáticos puede venir antes de lo previsto.
Hamilton marca el rumbo
Lewis Hamilton abrió la tanda con autoridad: metió 1m45s758 y dejó a todos atrás. Superó por ocho décimas a Max Verstappen y a Oscar Piastri, que venían marcando tiempos altos en el arranque
Alonso se anima
Fernando Alonso sorprende en Las Vegas: mientras Ocon, Norris y Verstappen optan por las intermedias, el español sale con neumáticos para piso seco. Apuesta arriesgada en una pista que todavía no entrega certezas.
Pista vacía en Las Vegas
Solo cuatro autos se animan a girar en el circuito: los McLaren de Piastri y Norris, más Hamilton y Ocon. El resto, incluido George Russell —que ni siquiera tiene el casco puesto en el garaje— espera que mejoren las condiciones de la pista.
Inició la tercera práctica libre
Cuenta regresiva
Con Las Vegas en marcha, la Fórmula 1 entra en su tramo decisivo. Después vendrán Qatar y Abu Dhabi, donde Colapinto buscará cerrar su segunda temporada completa mostrando solidez y regularidad en la A525.
Los últimos polemans
En las dos ediciones previas del GP de Las Vegas, la pole quedó en manos de dos equipos distintos. En 2024 fue para George Russell con Mercedes, mientras que en 2023 el más rápido había sido Charles Leclerc con Ferrari.
Verstappen, a la caza
La pelea por la corona
La definición del título llega al GP de Las Vegas con tres pilotos separados por menos de 50 puntos. Lando Norris lidera el campeonato con 390, seguido de Oscar Piastri con 366 y de Max Verstappen con 341. Cada sesión puede cambiar todo.