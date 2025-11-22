Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Fundamentos jurídicos

En la audiencia también estuvo presente el progenitor, asistido por el defensor oficial Facundo Adad. Allí, el padre expresó que no se oponía al cambio de apellido, pero solicitó que la decisión se postergara hasta la mayoría de edad de las niñas. La jueza ponderó esa manifestación, pero la contrastó con los fundamentos jurídicos aplicables y con los derechos de las adolescentes a desarrollar una identidad libre de violencia, así como con el principio del interés superior que guía toda decisión judicial vinculada a niños, niñas y adolescentes. La resolución recoge fundamentos sobre el significado del nombre como elemento constitutivo de la identidad y la especial protección que debe darse a quienes atraviesan procesos de construcción subjetiva. Con jurisprudencia y doctrina, Hanssen Giffoniello analizó que llevar un apellido asociado a experiencias de maltrato puede constituir una afectación a la personalidad, uno de los supuestos previstos por la ley para habilitar el cambio. En la misma línea, detalló que obligar a las niñas a mantener un apellido que simboliza un vínculo traumático podría reproducir violencia simbólica y desconocer el derecho a desarrollarse en un ámbito emocional saludable.