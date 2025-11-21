Secciones
Vecinos prendieron fuego al domicilio del presunto asesino de la niña de siete años

El incendio se propagó a casas vecinas, informó la Policía.

VENGANZA. Los vecinos de la niña actuaron por cuenta propia contra la casa del presunto asesino.
Hace 33 Min

Un grupo de vecinos prendió fuego al domicilio del presunto asesino de la niña de siete años que había recibido un disparo en la cabeza en el barrio San Cayetano, que murió este viernes.

El cuerpo de Bomberos de la Policía de Tucumán tuvo que intervenir para apagar el fuego, que se propagó a casas vecinas. Además de los bomberos, participaron de los trabajos personal de parada de la Infantería Capital y agentes de la Comisaría 4°, según informó a LA GACETA el comisario mayor Mario Herrera, a cargo de las dotaciones de bomberos.

Según se reportó, el incendio fue originado por la indignación de algunos vecinos que tomaron venganza por el asesinato de la niña.

La pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa en San Cayetano. Una tía de la víctima informó que la familia realizó múltiples denuncias previas por ataques similares, pero recalcó que nunca obtuvieron respuesta de la Policía.

Murió la niña de siete años que fue baleada en San Cayetano

Murió la niña de siete años que fue baleada en San Cayetano

“Los chicos estaban jugando al carnaval en el patio, echándose agua porque hacía muchísimo calor. En eso siento una moto que pasa a gran velocidad. Miro hacia afuera y veo a dos sujetos. Frenan, se bajan y hacen los disparos hacia la casa”. Uno de esos disparos impactó en la niña, que murió luego de haber sido trasladada al Hospital de Niños.

