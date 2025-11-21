Vecinos prendieron fuego al domicilio del presunto asesino de la niña de siete años

El cuerpo de Bomberos de la Policía de Tucumán tuvo que intervenir para apagar el fuego, que se propagó a casas vecinas. Además de los bomberos, participaron de los trabajos personal de parada de la Infantería Capital y agentes de la Comisaría 4°, según informó a LA GACETA el comisario mayor Mario Herrera, a cargo de las dotaciones de bomberos.