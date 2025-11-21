Secciones
Murió la niña de siete años que fue baleada en San Cayetano

La pequeña había ingresado ayer al Hospital de Niños en estado de gravedad.

Murió la niña de siete años que fue baleada en San Cayetano
Hace 1 Hs

La niña de siete años que había recibido un disparo en la cabeza en el barrio San Cayetano murió este viernes. La pequeña había ingresado ayer al Hospital de Niños en estado de gravedad.

Según había explicado previamente la directora del nosocomio, Inés Gramajo a LA GACETA, la menor llegó al hospital alrededor de las 17.30, derivada desde el CAPS de San Cayetano, “con una herida grave de bala en la cabeza, con orificio de entrada y de salida, y abundante sangrado”. Tras los primeros estudios -tomografías, análisis y estabilización inicial- fue trasladada de inmediato a terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

Esta tarde los médicos dieron a conocer que la niña presentaba muerte cerebral, por lo que su estado es irreversible.

El estremecedor relato de la tía de la niña baleada en San Cayetano: “Ella estaba en la bici”

La tía de la niña brindó a LA GACETA su relato sobre el momento en el que la pequeña recibió un disparo en la cabeza mientras jugaba en su casa en San Cayetano. La mujer, que pidió mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, también denunció que la familia realizó múltiples denuncias previas por ataques similares, pero -según contó- nunca obtuvieron respuesta de la Policía.

“Los chicos estaban jugando al carnaval en el patio, echándose agua porque hacía muchísimo calor. En eso siento una moto que pasa a gran velocidad. Miro hacia afuera y veo a dos sujetos. Frenan, se bajan y hacen los disparos hacia la casa”.

En ese momento, la niña se encontraba en su bicicleta. “Estaba paradita arriba de la bici, detrás de la reja. Recibió uno de los impactos en su cabecita”, relató entre lágrimas. Los demás menores lograron correr hacia el interior de la vivienda, pero la pequeña quedó inmóvil sobre el rodado.

“Cuando la veo que seguía arriba de la bici, me acerco y ahí cae. Ahí puedo ver que tenía el impacto de bala. Empecé a gritar y los vecinos también empezaron a gritar quiénes eran”, indicó. “Hay dos detenidos, pero el que hizo los tiros todavía no está detenido”, afirmó.

