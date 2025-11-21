Mauricio Pellegrino apuesta al “modelo Lanús” para ganar la final de la Sudamericana

El DT insistió en que no pretende que Lanús gane “como sea”, sino siguiendo la identidad que los definió desde el inicio del torneo: “Hay que ganar en el modelo Lanús, haciendo lo que hay que hacer, lo que nos trajo hasta acá, sacando la mejor versión posible”. Y aunque la historia del club no lo ubica como un habitual protagonista internacional, los números hablan por sí solos: desde 2013, Lanús disputó cuatro finales entre Libertadores y Sudamericana, una marca que solo River Plate iguala en Argentina.