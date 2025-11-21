El mensaje de Lali a Eros Ramazzotti, tras su nueva colaboración: "La Lali niña baila de felicidad"

Lali Espósito continúa afianzando su proyección internacional y esta vez lo hizo de la mano de Eros Ramazzotti, uno de los nombres más influyentes del pop romántico italiano. El artista lanzó un nuevo álbum repleto de colaboraciones con figuras globales, entre ellas la estrella argentina, que participa en una renovada versión del clásico “Fuego en el fuego”. La noticia generó entusiasmo inmediato entre los seguidores de ambos artistas y fue celebrada por Lali con un mensaje cargado de emoción.
A través de sus redes sociales, la cantante compartió la portada del sencillo “Fuego en el fuego (feat. Lali)” en Spotify: una imagen donde Ramazzotti aparece en primer plano sosteniendo un anillo abierto frente a su ojo derecho, sobre un fondo beige, bajo el título “Una historia importante”. Sobre esa imagen, Lali escribió dos frases que reflejan su gratitud y alegría por haber sido convocada: “¡De esas invitaciones con las que la Lali Niña baila de felicidad! Clásicos pop de la historia que nos unen” y “Gracias Eros Ramazzotti & equipo por pensarme para esta canción!”.
El reconocimiento fue mutuo. Ramazzotti reposteó la historia en sus propias redes, multiplicando el alcance del lanzamiento y evidenciando la sintonía artística entre ambos. La colaboración no solo reavivó un clásico internacional, sino que también simbolizó un puente cultural entre generaciones y estilos, consolidando a Lali como una de las voces argentinas con mayor proyección global.
Sin embargo, el nombre de Eros Ramazzotti ya había sido protagonista de versiones y debates en Argentina meses atrás, cuando un video junto a Evangelina Anderson se volvió viral. El episodio ocurrió durante la Semana de la Moda de Milán, en un almuerzo festivo al que asistieron amigas de la modelo -recién separada de Martín Demichelis- como Majo Martino y Milca Gili. Allí, entre música, risas y distensión, Ramazzotti intentó besar a Anderson en dos ocasiones; ella evitó ambos acercamientos con cordialidad, pero la escena se volvió pública cuando Milca compartió el video en sus historias bajo la frase: “Alguien se enamoró…”.
Aunque el gesto alimentó especulaciones sobre un supuesto avance inapropiado, la propia Anderson optó por mantener silencio. Fue Ramazzotti quien salió a explicar la situación en un audio transmitido por Pan y Circo (Radio Rivadavia), en el que dijo en una mezcla de español e italiano: “Hola todos, soy Eros. Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente (sic) con la chica. Somos solo amigos, no estoy con nadie, un beso grande a todo el mundo, te quiero mucho Argentina”.
Majo Martino, presente en el encuentro, también aportó contexto para calmar las aguas. En SQP (América) aclaró que la actitud del cantante fue una broma entre amigos: “Él sabía que lo estábamos grabando. Era consciente, no es que lo filmaron de sorpresa. Fuimos a almorzar, prepararon la comida, había un montón de gente”. Además, desmintió que el video hubiera sido registrado en la residencia de Ramazzotti -donde los teléfonos estaban prohibidos- y aseguró que fue grabado después, durante la tarde, en un ambiente distendido.
Martino remarcó que el artista se sintió sorprendido y molesto por los titulares que hablaban de “abuso” o de una “situación fuera de lugar”. “Me pareció un montón, re injusto como titular”, afirmó. Y agregó: “No es que la obligó (a Evangelina) o le dio un beso. Le tiró la boca, pero en joda”.
El propio Ramazzotti volvió a pronunciarse: “¿Qué pasa en Argentina ahora? Todo lo que han visto fue una broma, estábamos jugando. No entiendo por qué están hablando de una cosa divertida, con todo lo que sucede en el mundo”.