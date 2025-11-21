El mensaje de Lali a Eros Ramazzotti, tras su nueva colaboración: "La Lali niña baila de felicidad"

Sin embargo, el nombre de Eros Ramazzotti ya había sido protagonista de versiones y debates en Argentina meses atrás, cuando un video junto a Evangelina Anderson se volvió viral. El episodio ocurrió durante la Semana de la Moda de Milán, en un almuerzo festivo al que asistieron amigas de la modelo -recién separada de Martín Demichelis- como Majo Martino y Milca Gili. Allí, entre música, risas y distensión, Ramazzotti intentó besar a Anderson en dos ocasiones; ella evitó ambos acercamientos con cordialidad, pero la escena se volvió pública cuando Milca compartió el video en sus historias bajo la frase: “Alguien se enamoró…”.