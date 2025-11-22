“Palabra plena”: tres funciones de Gabriel Rolón en el Mercedes Sosaa

En su propuesta, el reconocido psicoanalista y escritor invita a reflexionar sobre los grandes temas de la vida: el amor, los vínculos, la soledad, el dolor y los deseos que nos movilizan, en un diálogo directo con el público a través de la presentación de casos clínicos. “Con la sensibilidad y profundidad que lo caracterizan, el profesional ofrece una experiencia única donde la palabra se convierte en un espacio de encuentro y de pensamiento compartido”, se anuncia.