“Palabra plena”: tres funciones de Gabriel Rolón en el Mercedes Sosaa

“Comenzó la despedida”, anuncia Gabriel Rolón en la presentación de su espectáculo “Palabra plena”, que tendrá tres funciones hoy en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), a las 16, 18.30 y 21.
En su propuesta, el reconocido psicoanalista y escritor invita a reflexionar sobre los grandes temas de la vida: el amor, los vínculos, la soledad, el dolor y los deseos que nos movilizan, en un diálogo directo con el público a través de la presentación de casos clínicos. “Con la sensibilidad y profundidad que lo caracterizan, el profesional ofrece una experiencia única donde la palabra se convierte en un espacio de encuentro y de pensamiento compartido”, se anuncia.
Rolón identifica a la idea de “palabra plena” en contraposición con la palabra vacía y sin contenido ni importancia. Así, carga con el compromiso y la definición de quien la dice para su modificación personal, ya que después de enunciarla no puede volver a ser el mismo que era antes. Asimismo, conlleva el desafío intelectual de pensar y transitar enigmas propios, evitando las trampas de la comodidad.