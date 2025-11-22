Secciones
“Palabra plena”: tres funciones de Gabriel Rolón en el Mercedes Sosaa
Hace 6 Hs

“Comenzó la despedida”, anuncia Gabriel Rolón en la presentación de su espectáculo “Palabra plena”, que tendrá tres funciones hoy en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), a las 16, 18.30 y 21. 

En su propuesta, el reconocido psicoanalista y escritor invita a reflexionar sobre los grandes temas de la vida: el amor, los vínculos, la soledad, el dolor y los deseos que nos movilizan, en un diálogo directo con el público a través de la presentación de casos clínicos. “Con la sensibilidad y profundidad que lo caracterizan, el profesional ofrece una experiencia única donde la palabra se convierte en un espacio de encuentro y de pensamiento compartido”, se anuncia.

Rolón identifica a la idea de “palabra plena” en contraposición con la palabra vacía y sin contenido ni importancia. Así, carga con el compromiso y la definición de quien la dice para su modificación personal, ya que después de enunciarla no puede volver a ser el mismo que era antes. Asimismo, conlleva el desafío intelectual de pensar y transitar enigmas propios, evitando las trampas de la comodidad.

