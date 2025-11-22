Desde Perú: la tragedia de quienes quedaron en medio de un conflicto armado

-De forma orgánica; en la mayoría de funciones, el público se acerca como en un velorio a saludar a los sobrevivientes “intérpretes” y compartir sus propias ausencias y pérdidas. Nos han compartido similitudes de la historia de sus países, así como sus propias tradiciones de recordar a los muertos, de cómo los cuerpos poéticos se convierten en cuerpos políticos y que es inesperado cómo jugamos con sus emociones, atento a lo que plantea el director italiano Pippo del Bono: “Una palabra, un gesto, un movimento, pero llenos de poesía, ello nos convierte en guerrilleros de las emociones”.