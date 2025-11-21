Argentina lanzará la "Argentina Week" en Nueva York para seducir inversiones globales

La ciudad de Nueva York será escenario, del 9 al 11 de marzo de 2026, de uno de los eventos económicos y diplomáticos más relevantes que impulsará el Gobierno nacional en el exterior: la Argentina Week. El encuentro, anunciado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, se realizará con la presencia del presidente Javier Milei, quien aseguró que viajará para explicar al mundo “la nueva Argentina”.