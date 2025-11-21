Argentina lanzará la "Argentina Week" en Nueva York para seducir inversiones globales

La ciudad de Nueva York será escenario, del 9 al 11 de marzo de 2026, de uno de los eventos económicos y diplomáticos más relevantes que impulsará el Gobierno nacional en el exterior: la Argentina Week. El encuentro, anunciado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, se realizará con la presencia del presidente Javier Milei, quien aseguró que viajará para explicar al mundo “la nueva Argentina”.
El propósito es claro: atraer inversiones y consolidar al país como un destino confiable y competitivo para los grandes capitales internacionales. Oxenford explicó que durante esas tres jornadas se reunirán “autoridades de gobierno, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos que ya invierten -o evalúan invertir- en nuestro país”.
La iniciativa se presenta en un contexto de acercamiento entre Argentina y Estados Unidos, marcado por la firma de un acuerdo comercial que el embajador calificó como “histórico y sin precedentes”. Según Oxenford, el momento actual está atravesado por “amistad, confianza, cooperación y un renovado optimismo sobre las oportunidades que presenta la Argentina del Presidente Javier Milei”.
Una organización respaldada por gigantes financieros
Detrás de la Argentina Week estarán instituciones de enorme peso internacional: la Embajada argentina en Estados Unidos trabajará en conjunto con JP Morgan, Bank of America y Kaszek, fondo regional de capital emprendedor liderado por Hernán Kazah y Nicolás Szekasy. El respaldo de estas organizaciones revela el interés del mercado en áreas estratégicas de la economía argentina.
El embajador anticipó que “será un hito argentino en Manhattan”, y aseguró que “la Gran Manzana se vestirá de celeste y blanco para mostrar al mundo el nuevo capítulo de inversión y crecimiento que estamos construyendo”.
El presidente Milei celebró públicamente la iniciativa: “¡Extraordinaria iniciativa! La Argentina Week en Nueva York será una oportunidad única para mostrar al mundo las enormes oportunidades que se abren con la transformación de la Argentina. Allí estaré presente para comunicar con claridad y convicción la nueva Argentina: abierta, próspera y libre. ¡MAGA!”, publicó en sus redes, reforzando el tono político del viaje.
Infobae confirmó que Milei estará acompañado por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno, lo que suma al encuentro una impronta de alto nivel institucional.
Un evento enmarcado en la nueva estrategia económica y diplomática
El anuncio de la Argentina Week se produce en un momento que desde el Gobierno describen como crucial para reconfigurar vínculos internacionales y fortalecer la estrategia de atracción de inversiones. Oxenford enfatizó que este periodo está signado por “un renovado entusiasmo” respecto de la agenda de reformas impulsada por el Ejecutivo.
Los sectores convocados -energía, minería, tecnología e infraestructura- son pilares centrales del plan de crecimiento que la Casa Rosada busca consolidar. La participación de bancos globales y fondos de inversión apunta a profundizar la articulación entre el sector público argentino y la comunidad financiera internacional.
El evento tendrá un doble impacto: comercial y político. Para Oxenford, la Argentina Week simboliza un “nuevo capítulo de inversión y crecimiento” en la relación bilateral con Estados Unidos, consolidada ahora a partir de una cooperación estratégica más estrecha.
La iniciativa también se alinea con la creciente presencia de Milei en foros internacionales. En noviembre de 2025, durante una visita al Council of the Americas en Nueva York, el mandatario expuso su programa económico ante ejecutivos de firmas como Glencore, Continental Grain, Morgan Stanley, Pfizer y Cisco, entre otras. En aquella ocasión, Susan Segal, presidenta del organismo, elogió la agenda de reformas estructurales que impulsa el Gobierno argentino.