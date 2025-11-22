Secciones
La zafra azucarera finalizó en el país, tras 220 días de molienda continua

La campaña de alcohol no concluyó, ya que las plantas continúan con la destilación.

Hace 7 Hs

Las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) comunicaron que la zafra 2025 finalizó el 15 de noviembre, con el anuncio del cese de la labor en el ingenio Seabord, ubicado en Salta, el último establecimiento que permanecía en actividad.

La campaña había comenzado el 10 de abril con la puesta en marcha del ingenio tucumano La Florida y se extendió de manera ininterrumpida durante siete meses, hasta concluir en el ingenio salteño Seabordad.

Con 19 ingenios en actividad en todo el país, la zafra azucarera alcanzó una duración total de 220 días de molienda continua. En Tucumán, donde operaron 14 ingenios, la actividad se mantuvo durante 213 días, mientras que, en Salta y Jujuy, con cinco ingenios en funcionamiento, se registraron 184 días de molienda.

La prolongación de la campaña refleja la fortaleza productiva del sector azucarero argentino, que logró sostener un ritmo constante de trabajo y aportar de manera significativa a las economías regionales.

El cierre oficial de la campaña quedará definido una vez los establecimientos azucareros del país informen los resultados definitivos de su liquidación de fábrica, lo que permitirá elaborar un balance nacional de producción.

Según los datos reportados al Ipaat hasta el 14 de noviembre, a nivel país se registró un total de 25.081.697 toneladas de caña molida, de las cuales se produjeron 1.830.167 toneladas de azúcar físico.

La campaña de alcohol en la Argentina aún no ha concluido, ya que las plantas continúan en destilación. Como es habitual, la actividad se extenderá hasta los primeros meses del año próximo.

En Tucumán están en funcionamiento cinco plantas, por su parte, en Salta y Jujuy operan cuatro destilerías y en conjunto llevan produciendo 524.938.258 litros de alcohol hidratado. De ese total, se deshidrataron 338.642.364 litros para su uso en la mezcla de biocombustibles.

