Atlético Tucumán busca técnico: los candidatos y las decisiones clave para 2026

Atlético Tucumán cierra una semana cargada de reuniones, llamados y borradores de planificación, pero sin la decisión más urgente: quién será el entrenador para la temporada 2026. La continuidad de Hugo Colace sigue sobre la mesa, pero también aparecen opciones de técnicos con recorrido en la categoría, lo que mantiene abierta una pulseada que el club pretende resolver cuanto antes.
Según pudo saber LA GACETA, los dirigentes quieren definir el nombre del DT entre el lunes y el martes, para avanzar de inmediato con el mercado de pases. Mientras tanto, el plantel quedó licenciado y con una fecha concreta para volver al trabajo: 9 de diciembre, una planificación estilo europea que incluirá descanso únicamente para Navidad y Año Nuevo.
Un mercado de pases exigente: entre siete y ocho refuerzos
Más allá de quién se siente en el banco, en el club ya trazaron la hoja de ruta para reforzar el plantel. La necesidad es amplia: un arquero, dos defensores, dos volantes y dos delanteros, con un pedido puntual que surgió desde el área deportiva: sumar un atacante que garantice, como mínimo, cinco goles en el Apertura, que comenzará en la última semana de enero.
A la vez, Atlético deberá resolver la situación de los futbolistas que terminan contrato el 31 de diciembre. Son siete jugadores, a los que se agrega Kevin López, volante llegado de Independiente, que será evaluado por el nuevo entrenador.
También deberá definirse el futuro de Juan González, el uruguayo que fue titular en la pretemporada y en la primera fecha ante San Martín de San Juan. Hoy tiene el pase en su poder, pero en el club no descartan intentar retenerlo. En el arco, además del regreso obligatorio de Tomás Durso desde Unión, siguen trabajando Patricio Albornoz y Enrique Maza, que alternan entre Primera y Reserva.
Por su parte, Matías Mansilla cerró un año irregular y deberá volver a Estudiantes.
Los contratos que se vencen y los que siguen
La lista de futbolistas que deben resolver su continuidad incluye nombres clave en todas las líneas:
Defensa: Damián Martínez, Miguel Brizuela y Marcelo Ortiz.
Mediocampo: Kevin López y Carlos Auzqui.
Delantera: Leandro Díaz y Lisandro Cabrera.
El resto del plantel tiene vínculo vigente hasta 2026, 2027 o 2028, por lo que la base está asegurada para la próxima temporada.
El perfil del nuevo entrenador y las limitaciones del mercado
La búsqueda del DT no solo se define por el proyecto deportivo sino también por la realidad económica. Según admiten en 25 de Mayo y Chile, el club no está en condiciones de afrontar un cuerpo técnico con un salario de elite, lo que obligó a descartar algunas opciones de renombre.
Con ese contexto, varios nombres aparecieron sobre la mesa. Según pudo confirmar LA GACETA, Diego Cocca y Cristian “Kily” González integran la lista de candidatos evaluados por la dirigencia, mientras que el nombre de Fabian Bustos, exdelantero "decano" también surgió. Algunos ya mantuvieron contactos preliminares y otros están siendo analizados en función del presupuesto y del perfil futbolístico que el club busca para 2026.
Lo que sí está claro es el criterio que manejan los dirigentes: el DT que llegue deberá adaptarse al plantel actual, al presupuesto vigente y al plan de refuerzos ya trazado.
Con la pretemporada a la vuelta de la esquina y la obligación de rearmar el plantel en menos de un mes y medio, Atlético ingresará en días determinantes. La elección del técnico, las renovaciones, la salida de jugadores y la llegada de refuerzos conformarán un rompecabezas que marcará el rumbo del club en 2026.