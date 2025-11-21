Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo reparar tu casa con poco dinero? Cinco ideas fáciles que te encantarán

Con creatividad, organización y algunas tareas de bricolaje, es posible renovar distintos ambientes sin afectar las finanzas.

En simples pasos tu casa puede quedar como nueva. En simples pasos tu casa puede quedar como nueva.
Hace 1 Hs

Tener una casa en buen estado es clave para sentir comodidad, seguridad y orgullo por el propio espacio. Sin embargo, el presupuesto muchas veces limita la posibilidad de hacer grandes reformas.

La buena noticia es que no siempre se necesita una inversión elevada para mejorar la apariencia y la funcionalidad de una vivienda: con creatividad, organización y algunas tareas de bricolaje, es posible renovar distintos ambientes sin afectar las finanzas.

A continuación, distintas formas para reparar o mejorar la casa con poco presupuesto.

1. Planificación: el primer paso para ahorrar

Antes de comprar materiales o iniciar cualquier proyecto, la planificación es fundamental. Hacer una lista de las áreas que requieren reparación o mejora permite priorizar lo más urgente. Por ejemplo, una filtración de agua debe resolverse antes de pintar una pared, ya que de lo contrario el trabajo se arruinará rápidamente.

Una forma útil de organizarse es dividir las mejoras en tres categorías:

- Reparaciones urgentes: humedad, grietas, instalaciones eléctricas defectuosas.

- Mantenimiento básico: pintura, limpieza profunda, sellado de juntas.

- Mejoras estéticas: decoración, muebles reciclados, iluminación.

Este orden ayuda a administrar el presupuesto, evitar compras innecesarias y reducir imprevistos.

2. Pintura: la renovación más económica y visible

La pintura es una de las herramientas más efectivas y accesibles para transformar un hogar. Una mano de color en paredes, techos, puertas o muebles puede cambiar por completo la percepción de un ambiente.

Algunos consejos:

- Elegir colores claros para ampliar espacios pequeños y dar luminosidad.

- Pintar una sola pared con un tono intenso para sumar un detalle decorativo económico.

- Si el presupuesto es limitado, enfocarse en las zonas más visibles como la sala, la entrada o la cocina.

- Pequeños retoques, como repintar marcos de ventanas o accesorios, generan un efecto de frescura.

3. Reciclaje y reutilización de muebles

Comprar muebles nuevos suele ser costoso, pero reciclar los existentes es una alternativa económica y sustentable. Con técnicas simples como lijar, pintar o cambiar tiradores, un mueble viejo puede lucir completamente renovado.

Algunas ideas:

- Convertir una escalera de madera en una estantería.

- Usar cajones de fruta pintados como módulos de guardado.

- Tapizar sillas o sillones con telas económicas.

- Cambiar las patas de una mesa o mueble para darle un estilo moderno.

Además de ahorrar, este tipo de proyectos fomenta la creatividad y el aprovechamiento de recursos.

4. Pequeñas reparaciones que marcan la diferencia

Muchos arreglos simples suelen postergarse y afectan el confort cotidiano. Invertir tiempo en resolverlos mejora la calidad de vida y evita que los problemas se agraven.

Ejemplos prácticos:

- Cambiar focos quemados por lámparas LED de bajo consumo

- Reemplazar juntas de grifos para evitar goteos.

- Lubricar bisagras que hacen ruido.

- Sellar ventanas para mejorar el aislamiento térmico.

- Colocar burletes para ahorrar en calefacción o aire acondicionado.

- Son tareas económicas, rápidas y con impacto inmediato.

5. Decoración accesible con detalles

No es necesario recurrir a objetos de diseño para darle personalidad a la casa. Los detalles decorativos pueden lograrse con pocos recursos.

Propuestas económicas:

- Instalar estantes flotantes para exhibir libros o recuerdos.

- Incorporar plantas de interior, que decoran y purifican el aire.

- Crear cuadros con fotografías o ilustraciones impresas.

- Renovar textiles como cortinas, almohadones o alfombras para cambiar el estilo de una habitación.

- Pequeños cambios pueden transformar la estética del hogar sin grandes inversiones.

6. Mejorar la iluminación sin hacer obras

La iluminación influye directamente en la calidez y funcionalidad de un hogar. Con ajustes sencillos se pueden generar ambientes más confortables:

- Sustituir bombillas comunes por LED cálidas o frías, según el espacio.

- Colocar lámparas de pie o de mesa para crear distintos climas.

- Aprovechar la luz natural limpiando ventanas y usando cortinas livianas.

- Una buena iluminación aporta amplitud, confort y mejor usabilidad de los ambientes.

7. Organización y almacenamiento creativo

Muchos problemas de desorden se deben a la falta de espacio de guardado, pero existen soluciones económicas para optimizar el almacenamiento:

- Incorporar cajas decorativas o canastos.

- Utilizar ganchos detrás de las puertas.

- Aprovechar espacios bajo la cama o escaleras.

- Implementar estantes modulares adaptados al tamaño disponible.

- Un hogar ordenado se percibe más amplio, limpio y agradable.

Temas artes visuales
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

Una importante cadena de supermercados busca empleados sin experiencia: cuáles son las vacantes y cómo postularse online

Cuál es el ejercicio simple que recomienda Harvard para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer

Cuál es el ejercicio simple que recomienda Harvard para reducir el riesgo de demencia y Alzheimer

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

¿A qué hora tomar el té que potencia la memoria y mejora el descanso?

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

Los jeans de la nueva temporada que estilizan el cuerpo a cualquier edad

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Lo más popular
Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales
1

Causa Cuadernos: “A Cristina le conté que había un sistema de recaudación con las obras viales"

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
2

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
3

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
4

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo
5

Ráfagas de 100 km/h, granizo y caos: qué provocó la violenta tormenta en Tucumán y cómo seguirá el tiempo

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
6

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Máximo Thomsen: qué pasó en la cárcel luego del estreno del documental de Báez Sosa

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras que ya no convienen estudiar en 2026, según la inteligencia artificial

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Fin de semana extra largo: ¿cómo funcionarán los comercios y los bancos este viernes?

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Hay alerta por tormentas en cinco provincias: ¿qué dice el pronóstico para el fin de semana largo?

Comentarios