Javier Budeguer sueña con la “Casa Naranja”: el proyecto que la URT quiere convertir en legado

- No queremos darle más identidad al tema. Fue un malentendido. Con Pascual teníamos la mejor relación. Él pensaba que debía dirigir un árbitro; el resto de la comisión, que debía dirigir Álvaro del Barco, que era el mejor rankeado. Consultamos a nuestros referentes y nos dijeron lo mismo: tiene que dirigir el mejor rankeado. Matías no lo entendió así y decidió dar un paso al costado. Pero el resto de la comisión sigue trabajando y se sumaron dos árbitros más. Lo que no me gustó fue que se hablara de “crisis en el arbitraje”. Hoy puedo decir con absoluta seguridad que la Unión está más unida que nunca en todos sus departamentos.