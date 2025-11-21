Secciones
Los Pumas cierran la ventana con novedades: Albornoz y Gallo titulares en Twickenham y la baja sensible de Mateo Carreras

El seleccionado argentino enfrentará a Inglaterra este domingo en Londres, con la inclusión desde el arranque de Tomás Albornoz y Thomas Gallo.

Marcos Kremer vuelve al XV. Marcos Kremer vuelve al XV. Prensa UAR.
Hace 1 Hs

Twickenham volverá a recibir a Los Pumas este domingo a las 13.10, en el cierre de la Ventana Internacional de Noviembre. Será el tercer cruce del año ante Inglaterra, tras los dos choques de julio en La Plata y San Juan, ambos ganados por los británicos.

Para este partido, Felipe Contepomi dispuso cinco cambios respecto al XV que jugó en Edimburgo, y todos ellos impactan directamente en posiciones clave:

- Thomas Gallo ingresa por Mayco Vivas.

- Marcos Kremer entra por Joaquín Oviedo (González pasa de 6 y Grondona de 8).

- Tomás Albornoz reemplaza a Gerónimo Prisciantelli como apertura.

- Bautista Delguy ocupa el lugar de Mateo Carreras, desafectado por lesión.

- Justo Piccardo entra por Santiago Chocobares en el centro de la cancha.

Esos movimientos, sumados a las dos victorias previas ante Gales y Escocia, configuran el equipo que cerrará la gira europea. Inglaterra, en cambio, llega con un presente perfecto: 10 triunfos consecutivos y sin caídas desde febrero.

La última victoria argentina ante Inglaterra fue en 2022, en este mismo estadio, con el recordado 30-29 y la gran actuación de Emiliano Boffelli.

El XV de Los Pumas ante Inglaterra

1. Thomas Gallo (39 caps)
2. Julián Montoya (116 caps) – Capitán
3. Pedro Delgado (8 caps)
4. Guido Petti (97 caps)
5. Pedro Rubiolo (30 caps)
6. Juan Martín González (50 caps)
7. Marcos Kremer (80 caps)
8. Santiago Grondona (25 caps)
9. Simón Benítez Cruz (9 caps)
10. Tomás Albornoz (20 caps)
11. Bautista Delguy (38 caps)
12. Justo Piccardo (10 caps)
13. Matías Moroni (93 caps)
14. Rodrigo Isgró (15 caps)
15. Juan Cruz Mallía (50 caps) – V/cap

Finishers:
Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano, Santiago Carreras.

Historial entre Los Pumas e Inglaterra

Partidos disputados: 30
Triunfos argentinos: 5
Empates: 2

Temas Los PumasReino UnidoSan JuanLa PlataInglaterraFelipe ContepomiGalesEscocia
