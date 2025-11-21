Tres listas en escena para las elecciones: así será el procedimiento de presentación en San Martín

La entrega estará a cargo de los apoderados de cada agrupación, quienes deberán presentar la documentación completa junto con el aval de firmas requerido para validar la postulación. La Junta Electoral, encargada de recibir cada carpeta, verificará la distribución de cargos, la antigüedad estatutaria de los postulantes y el cumplimiento de todas las exigencias formales. Ese control será determinante, ya que el lunes se oficializarán las listas y el martes concluirá la depuración del padrón, último paso antes del inicio formal de la campaña.