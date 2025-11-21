Tres listas en escena para las elecciones: así será el procedimiento de presentación en San Martín

Salvo un movimiento inesperado de último momento, San Martín se encamina a un escenario electoral con tres candidatos confirmados: Augusto Rodríguez, Oscar Mirkin y Samuel Semrik. La presentación formal de listas ante la Junta Electoral, prevista para este sábado entre las 17 y las 24 en La Ciudadela, marca un avance clave rumbo a las elecciones del 30 de noviembre, cuando los socios deberán elegir nuevas autoridades. Esta instancia definirá qué proyectos quedarán habilitados para competir y cuáles serán los nombres que encabezarán oficialmente cada propuesta.
La entrega estará a cargo de los apoderados de cada agrupación, quienes deberán presentar la documentación completa junto con el aval de firmas requerido para validar la postulación. La Junta Electoral, encargada de recibir cada carpeta, verificará la distribución de cargos, la antigüedad estatutaria de los postulantes y el cumplimiento de todas las exigencias formales. Ese control será determinante, ya que el lunes se oficializarán las listas y el martes concluirá la depuración del padrón, último paso antes del inicio formal de la campaña.
Aunque la presentación de listas no define aún el tono de la elección, sí marca un punto de inflexión: a partir de esta instancia, cada agrupación contará con el respaldo institucional necesario para dirigirse a los socios con su proyecto y su estructura confirmada.
Horarios y armado de cada agrupación
Cada uno de los tres candidatos llegará al cierre con su propio ritmo de definiciones. Oscar Mirkin, referente de la agrupación “Unidad Roja y Blanca”, tenía previsto concluir el armado de su lista alrededor del mediodía, tras ajustar vocalías y completar cargos secundarios. Su estructura aparece como una de las más definidas, con un eje fuertemente orientado hacia la reestructuración deportiva, tema que él mismo abordó en una entrevista con LG Play.
“Ya tuvimos contacto con una empresa dedicada a la gestión integral del fútbol, liderada por Facundo Pérez Castro, un ‘sanmartiniano’ que conoce el medio y trabaja profesionalmente hace años”, aseguró Mirkin.“Esto no es traer ídolos por cariño. Es profesionalizar San Martín”, agregó.
Además, explicó la dinámica que plantea para la toma de decisiones. “Ellos se encargarán de la gestión deportiva con participación activa de dirigentes del club y mía, tomando decisiones en conjunto. Queremos dejar atrás la improvisación, prescindir de representantes que generan gastos y trabajar directamente con las instituciones. Ya hubo contactos con Boca y Argentinos Juniors para analizar modelos de gestión”, dijo.
En ese esquema, Facundo Pérez Castro -ex volante de San Martín en la temporada 2008/09 e integrante de la Selección Sub-20 en 2001- será una pieza central.
Por su parte, Samuel Semrik, referente de “Identidad Roja y Blanca”, tiene previsto presentar su lista en el horario de la siesta. Su armado llega completo, con la posible incorporación de Tino Costa como secretario técnico.
Mientras tanto, Augusto Rodríguez, líder de la agrupación “Modernicemos San Martín”, tiene programado entregar su carpeta cerca de las 17. Su sector mantuvo una estrategia de hermetismo durante gran parte del proceso, reservándose nombres y cargos hasta último momento. Fue el primero en anunciar públicamente su intención de competir y arriba al cierre con una estructura consolidada y con respaldo formal.
El paso siguiente
Una vez presentadas las listas y verificados los avales, la Junta Electoral iniciará el examen final. El lunes se confirmará qué listas quedaron oficialmente habilitadas, y el martes se dará por concluida la depuración del padrón, instancia que definirá cuántos socios podrán votar.
Estarán habilitados aquellos con al menos un año de antigüedad al 10 de noviembre, con la cuota de ese mes paga y DNI en mano. La elección se realizará el 30 de noviembre, de 9 a 18, en el estadio de La Ciudadela.
Con la oficialización del lunes quedará abierta la campaña, que tendrá tres proyectos claramente diferenciados intentando convencer al socio. La presentación de listas, entonces, no sólo es un requisito administrativo: es el paso que termina de ordenar el escenario político rumbo a un 30 de noviembre que será decisivo para el futuro inmediato de San Martín.