“Es muy doloroso lo que pasó en La Ciudadela”: preocupación y reclamos en San Martín tras los destrozos

La preocupación no fue menor dentro del propio club. Aunque el estadio había sido cedido sin costo alguno para la Liga, la dirigencia esperaba que el uso del escenario no derivara en un perjuicio económico. Por eso, la primera reacción llegó de la mano del presidente de la institución, Rubén Moisello, quien seguirá en funciones hasta las elecciones del 30 de noviembre y fue tajante respecto a la responsabilidad. “Nosotros les prestamos sin cargo alguno, ahora la Liga debe hacerse cargo de los arreglos”, dijo el dirigente en diálogo con LA GACETA. Según explicó, horas después de los destrozos se elaboró un primer inventario de lo destruido y ese detalle ya fue formalmente comunicado a las autoridades liguistas. “Ya les pasamos la lista de los destrozos”, aseguró.