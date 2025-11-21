Secciones
Retiraron del mercado un oso de peluche con IA tras denuncias sobre consejos sexuales y cómo provocar incendios

FoloToy, una empresa con sede en Singapur, ofrecía juguetes con GPT-4o incorporado.

El juguete se vendía por U$S 99.
Hace 2 Hs

"Kumma" un oso de la serie de juguetes con inteligencia artificial de la empresa Folo Toy, fue retirado del mercado y las ventas de la compañía se suspendieron tras la detección de comportamientos atípicos en este artículo. El peluche habría mantenido conversaciones con temas sexualmente explícitos con los niños e incluso proporcionado consejos potencialmente peligrosos.

La suspensión se dio tras un informe elaborado por el Fondo Educativo PIRG de Estados Unidos, que habría recolectado casos en los que el peluche de Folo Toy habría sugerido a los niños dónde encontrar objetos como cuchillos, fósforos, pastillas y bolsas de plástico. También detectaron conversaciones sexuales inapropiadas, charlas sobre drogas y formas de prender un fósforo.

Folo Toy retiró todos sus productos

Larry Wang, director ejecutivo de FoloToy, con sede en Singapur, declaró a CNN que la compañía ya retiró su oso “Kumma” así como demás productos con IA y señaló que  la empresa está ahora “llevando a cabo una auditoría interna de seguridad”, añadió.  Actualmente no hay productos disponibles en el sitio web de la empresa.

Detalles del peluche que se vendía online

"Kumma" es un peluche  con altavoz incorporado que se vendía en la página web de la empresa por U$S 99, integra el chatbot GPT-4o de OpenAI. “Nuestro adorable oso, combina inteligencia artificial avanzada con características amigables e interactivas, lo que lo convierte en el amigo perfecto tanto para niños como para adultos”, se lee en el sitio web de FoloToy.

“Desde conversaciones animadas hasta narraciones educativas, FoloToy se adapta a tu personalidad y necesidades, aportando calidez, diversión y un poco de curiosidad extra a tu día”, según el sitio web, que muestra que el osito de peluche está agotado.

El informe de PIRG, publicado el 13 de noviembre, concluyó que el oso tenía escasas medidas de seguridad contra el contenido inapropiado.


