Retiraron del mercado un oso de peluche con IA tras denuncias sobre consejos sexuales y cómo provocar incendios

Detalles del peluche que se vendía online

"Kumma" es un peluche con altavoz incorporado que se vendía en la página web de la empresa por U$S 99, integra el chatbot GPT-4o de OpenAI. “Nuestro adorable oso, combina inteligencia artificial avanzada con características amigables e interactivas, lo que lo convierte en el amigo perfecto tanto para niños como para adultos”, se lee en el sitio web de FoloToy.