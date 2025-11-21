“San Martín no está bien visto en AFA”: Oscar Mirkin promete un plan integral para “salvar al club”

En la antesala de las elecciones del próximo 30 de noviembre, San Martín vive uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. En ese contexto, Oscar Mirkin, ex dirigente y referente histórico de la institución, confirmó en LA GACETA su regreso a la vida política del club con una propuesta que, asegura, busca enfrentar una “situación catastrófica” y reconstruir la mística perdida.