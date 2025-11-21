Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

“San Martín no está bien visto en AFA”: Oscar Mirkin promete un plan integral para “salvar al club”

El candidato a presidente advirtió sobre la crisis institucional del club y planteó la necesidad de reconstruir vínculos con "la casa madre del fútbol argentino". Elecciones el 30 de noviembre.

Hace 1 Hs

En la antesala de las elecciones del próximo 30 de noviembre, San Martín vive uno de los momentos institucionales más delicados de su historia reciente. En ese contexto, Oscar Mirkin, ex dirigente y referente histórico de la institución, confirmó en LA GACETA su regreso a la vida política del club con una propuesta que, asegura, busca enfrentar una “situación catastrófica” y reconstruir la mística perdida.

Mirkin presidirá la lista Unidad Roja y Blanca, un espacio que, según explicó, busca amalgamar voces, experiencias y sectores antes enfrentados con un único objetivo: devolver al club el lugar que su historia demanda.

El candidato sostiene que San Martín atraviesa tres crisis simultáneas: institucional, deportiva y económica. “Hay una sensación concreta de crisis. No solo por la renuncia masiva de la dirigencia, sino por lo que se ve en la cancha, en la economía del club y en la relación con AFA”, señaló. 

Según dijo, la institución perdió peso político y presencia en los ámbitos donde se definen cuestiones clave para los clubes del interior. “San Martín no está bien visto en AFA. Hay que recuperar el diálogo, no para pelear, sino para defender los intereses de la institución con respeto y gestión”, aseguró. 

En ese sentido, adelantó que la próxima semana viajará a Buenos Aires para iniciar gestiones con dirigentes y otras instituciones del país.

captura de video captura de video

Profesionalización deportiva

Uno de los pilares del proyecto es la transformación del área futbolística. Mirkin confirmó un acuerdo preliminar con una empresa especializada en gestión deportiva liderada por el ex futbolista tucumano Facundo Pérez Castro, quien, asegura, aportará experiencia y profesionalismo.

“Pocas veces San Martín trabajó de manera profesional en lo deportivo. Queremos terminar con las improvisaciones, con técnicos que llegan por recomendación y planteles armados desde la urgencia”, remarcó.

El modelo propone reducir la influencia de representantes, trabajar de manera directa con instituciones como Boca y Argentinos Juniors y conformar un plantel acorde a la identidad histórica del club: aguerrido, competitivo e imbatible en La Ciudadela.

Un salvataje económico en marcha

Mirkin fue contundente al describir la situación financiera:
“Nos están dejando un barco hundiéndose, con un agujero en el fondo y en medio de un oleaje de 20 metros”. Según relató, la actual dirigencia le confirmó que quedará un saldo salarial del mes de octubre sin pagar y que la deuda es mayor a la informada públicamente.

Para hacer frente a ese escenario, aseguró que ya cuenta con compromisos de apoyo económico de empresarios locales y de Buenos Aires. Una de esas firmas, de gran envergadura nacional, aportaría fondos “clave para arrancar y sostener la transición”.

Recuperar la mística de La Ciudadela

En tono autocrítico y también emocional, Mirkin habló del desencanto del hincha. “Las tribunas se vaciaron. La gente iba sin esperanza. Eso San Martín no lo puede permitir. De la Ciudadela nadie puede salir victorioso. Hay que recuperar esa historia”, dijo. Entre los objetivos, mencionó reconstruir la identidad del equipo, volver a hacer de local una fortaleza y devolverle al socio un club competitivo, serio y ordenado.

“Esto no es una aventura política. Es un proyecto hermoso y difícil, pero necesario. La gente nos pide que no dejemos solo al club”, concluyó.

