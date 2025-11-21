Los mejores destinos de Argentina para pasar esta Navidad, según la Inteligencia Artificial

Para pasar una Navidad de película no es necesario acercarse a los límites más septentrionales del planeta o trasladarse a ciudades icónicas como Nueva York para vivir la experiencia de “Mi pobre Angelito”. Nuestro país tiene tantos destinos excepcionales como variados, para disfrutar de unas fiestas alrededor de los bosques y paisajes nevados o con un clima más veraniego y cercano a nuestras raíces culturales.