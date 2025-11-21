¿Qué significa usar una cinta verde en la muñeca y cuál es su propósito?

Recomiendan usar una cinta verde en la muñeca porque funciona como un amuleto simbólico asociado al bienestar, la calma y la energía renovadora. El color verde representa la esperanza y está ligado a procesos de sanación física y emocional, además de ser un símbolo de prosperidad, crecimiento y estabilidad en distintas culturas. Incluso en disciplinas como el karate o el taekwondo, el cinturón verde marca un momento de evolución y equilibrio, reforzando su vínculo con el progreso personal.