El Banco Central afloja encajes para reactivar el crédito y sostener la deuda en pesos

Además, el BCRA prorrogó hasta el 31 de marzo la exigencia adicional de cinco puntos en los encajes de depósitos a la vista para los Bancos A y amplió el conjunto de bonos habilitados para integrar ese componente. Con esta extensión, el organismo mantiene vigente un mecanismo que favorece la demanda de deuda pública en un contexto en el que la renovación de vencimientos resulta determinante, consignó el diario "Ámbito".