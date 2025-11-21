En un encuentro de estética y cosmética, "Tucumán será sede del Belleza Fest"

El "Belleza Fest Tucumán: Encuentro Profesional de Estética y Cosmética" se presentó en las instalaciones del Ente Turismo. Se trata de un evento que busca impulsar y consolidar el sector de la belleza en el Norte Argentino y se realizará el sábado y el domingo en el Espacio Cultural Don Bosco (Av. Mitre 396), desde las 10 hasta las 22.