En un encuentro de estética y cosmética, "Tucumán será sede del Belleza Fest"

El evento, que se realizará mañana y el domingo, busca profesionalizar el sector y atraer especialistas del NOA para debatir sobre las últimas tendencias e innovaciones.

Hace 14 Min

El "Belleza Fest Tucumán: Encuentro Profesional de Estética y Cosmética" se presentó en las instalaciones del Ente Turismo. Se trata de un evento que busca impulsar y consolidar el sector de la belleza en el Norte Argentino y se realizará el sábado y el domingo en el Espacio Cultural Don Bosco (Av. Mitre 396), desde las 10 hasta las 22. 

Belleza Fest cuenta con la Declaratoria de Interés Turístico por su potencial para generar un importante flujo de visitantes profesionales en la provincia.

Según los organizadores, se enfocará en la capacitación intensiva y la exposición de novedades. Los asistentes podrán acceder a masterclasses intensivas dictadas por referentes nacionales e internacionales en técnicas de skincare, maquillaje y tratamientos capilares. 

Además, el encuentro contará con una gran Feria de Proveedores y Marcas, donde se presentarán los últimos productos y tecnologías en aparatología estética, y se desarrollarán paneles de discusión sobre la formalización y el desarrollo de negocios dentro del sector.

En el Ente Tucumán Turismo, las organizadoras Belén Fanjul y Mayra Chazarreta presentaron ante la prensa el nóbel evento. “Era un sueño que teníamos el poder organizarlo en la provincia y lo pensamos durante muchos años. La provincia no había recibido nunca este tipo de eventos, mucho menos con esta dimensión”, remarcó Fanjul.

“Tenemos jurados que compiten a nivel internacional y participantes que han obtenido primeros puestos en otros certámenes; la idea es que vengan a Tucumán y vean que acá se puede hacer algo hermoso y darle continuidad en el tiempo”, dijo Chazarreta. 

“Es una competencia de estética que abarca lo que es peluquería, barbería, pestañas, maquillaje y manicura. Además, en el espacio tendremos emprendedores del mundo de la cosmética, disertaciones y capacitaciones”, puntualizaron las organizadoras, quienes recibieron la declaratoria por parte del presidente del organismo, Domingo Amaya.

Ente Tucumán Turismo
