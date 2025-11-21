Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

El Banco Nación volvió a poner en marcha uno de los créditos más utilizados del mercado automotor. Tras varios meses fuera de juego por el salto de tasas y la incertidumbre financiera, la línea “+Autos” fue relanzada con una fuerte baja en el costo del financiamiento y nuevas condiciones que la vuelven nuevamente competitiva para comprar vehículos 0 km y usados.