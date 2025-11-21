Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

El Banco Nación volvió a poner en marcha uno de los créditos más utilizados del mercado automotor. Tras varios meses fuera de juego por el salto de tasas y la incertidumbre financiera, la línea “+Autos” fue relanzada con una fuerte baja en el costo del financiamiento y nuevas condiciones que la vuelven nuevamente competitiva para comprar vehículos 0 km y usados.
La propuesta, que había llegado a otorgar cerca de 300 préstamos diarios antes del endurecimiento monetario, vuelve ahora a las concesionarias con una TNA fija del 38%, doce puntos por debajo del máximo reciente, cuando había trepado al 50%. La baja busca reactivar la demanda en un sector que depende del crédito para sostener las ventas.
Un crédito que se puede sacar en minutos y sin garantía prendaria
La línea “+Autos” retoma su modalidad más atractiva: se trata de un préstamo no prendario, a sola firma, sin necesidad de dejar el vehículo como garantía. Está disponible tanto para clientes del banco como para personas sin cuenta previa, y todo el trámite puede completarse de manera digital desde las concesionarias adheridas.
Los puntos principales del plan:
Financia hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.
Monto máximo: $100 millones.
Disponible para autos 0 km y usados de hasta 10 años, nacionales o importados.
Incluye autos, pickups y utilitarios.
Plazos de 12 a 72 meses con cuotas fijas en pesos.
Apertura de cuenta y tarjeta digital inmediata.
Opción de contratar seguro con Nación Seguros con beneficios asociados.
La baja en la tasa devuelve atractivo a un producto que había sido desactivado por las concesionarias cuando el Banco Central retiró liquidez del mercado e impulsó una fuerte suba de tasas tras la eliminación de las LEFI. Ese escenario encareció tanto los créditos que las agencias directamente dejaron de ofrecerlos.
Una apuesta para reactivar ventas y bancarización
Con la TNA nuevamente en 38%, el Banco Nación espera dinamizar las operaciones de autos nuevos y usados en un contexto donde las compras al contado cayeron con fuerza. La línea también funciona como un incentivo a la bancarización, ya que cada préstamo incorpora una cuenta digital y servicios financieros adicionales.
Cuánto cuesta financiar un auto de $30 millones
En la web del Banco Nación se puede consultar el listado de concesionarias adheridas y simular las cuotas según plazo. Para un préstamo de $30 millones, estos son los valores publicados:
12 meses
Ingreso mínimo requerido: $10.811.418,82
Cuota mensual: $3.243.425,65
Total a pagar: $38.921.107,80
48 meses
Ingreso mínimo requerido: $4.745.378,68
Cuota mensual: $1.423.613,60
Total a pagar: $68.333.452,80
72 meses
Ingreso mínimo requerido: $4.206.994,90
Cuota mensual: $1.262.098,47
Total a pagar: $90.871.089,84