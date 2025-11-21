Secciones
Créditos para autos 0 km y usados: cómo funciona el nuevo plan del Banco Nación

El Banco Nación relanzó su plan “+Autos” con una fuerte baja de tasas y financiación de hasta el 100% del vehículo en plazos de hasta seis años.

Hace 2 Hs

El Banco Nación volvió a poner en marcha uno de los créditos más utilizados del mercado automotor. Tras varios meses fuera de juego por el salto de tasas y la incertidumbre financiera, la línea “+Autos” fue relanzada con una fuerte baja en el costo del financiamiento y nuevas condiciones que la vuelven nuevamente competitiva para comprar vehículos 0 km y usados.

La propuesta, que había llegado a otorgar cerca de 300 préstamos diarios antes del endurecimiento monetario, vuelve ahora a las concesionarias con una TNA fija del 38%, doce puntos por debajo del máximo reciente, cuando había trepado al 50%. La baja busca reactivar la demanda en un sector que depende del crédito para sostener las ventas.

Un crédito que se puede sacar en minutos y sin garantía prendaria

La línea “+Autos” retoma su modalidad más atractiva: se trata de un préstamo no prendario, a sola firma, sin necesidad de dejar el vehículo como garantía. Está disponible tanto para clientes del banco como para personas sin cuenta previa, y todo el trámite puede completarse de manera digital desde las concesionarias adheridas.

Los puntos principales del plan:

Financia hasta el 100% del valor del vehículo, IVA incluido.

Monto máximo: $100 millones.

Disponible para autos 0 km y usados de hasta 10 años, nacionales o importados.

Incluye autos, pickups y utilitarios.

Plazos de 12 a 72 meses con cuotas fijas en pesos.

Apertura de cuenta y tarjeta digital inmediata.

Opción de contratar seguro con Nación Seguros con beneficios asociados.

La baja en la tasa devuelve atractivo a un producto que había sido desactivado por las concesionarias cuando el Banco Central retiró liquidez del mercado e impulsó una fuerte suba de tasas tras la eliminación de las LEFI. Ese escenario encareció tanto los créditos que las agencias directamente dejaron de ofrecerlos.

Una apuesta para reactivar ventas y bancarización

Con la TNA nuevamente en 38%, el Banco Nación espera dinamizar las operaciones de autos nuevos y usados en un contexto donde las compras al contado cayeron con fuerza. La línea también funciona como un incentivo a la bancarización, ya que cada préstamo incorpora una cuenta digital y servicios financieros adicionales.

Cuánto cuesta financiar un auto de $30 millones

En la web del Banco Nación se puede consultar el listado de concesionarias adheridas y simular las cuotas según plazo. Para un préstamo de $30 millones, estos son los valores publicados:

12 meses

Ingreso mínimo requerido: $10.811.418,82

Cuota mensual: $3.243.425,65

Total a pagar: $38.921.107,80

48 meses

Ingreso mínimo requerido: $4.745.378,68

Cuota mensual: $1.423.613,60

Total a pagar: $68.333.452,80

72 meses

Ingreso mínimo requerido: $4.206.994,90

Cuota mensual: $1.262.098,47

Total a pagar: $90.871.089,84

Temas Banco Central de la República ArgentinaBanco Nación
