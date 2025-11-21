AFA oficializó el formato 2026: nace la Recopa y se reconoce al Campeón de Liga

La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, oficializó el formato con el que se disputará la Liga Profesional de Fútbol 2026, tras una reunión con Francisco Duarte, CEO de la LPF. El anuncio confirma la continuidad de los torneos cortos, incorpora modificaciones reglamentarias y suma un título inédito al calendario anual del fútbol argentino.
Apertura y Clausura sin cambios, pero con un Clausura renovado
Los torneos Apertura y Clausura mantendrán su estructura habitual. Cada uno se disputará con dos zonas de 15 equipos, incluirá una fecha interzonal y clasificará a los ocho mejores de cada grupo a los playoffs por el título.
La gran novedad aparece en el Clausura: habrá alargue a partir de los octavos de final, lo que marcará una diferencia respecto del Apertura y del torneo del año anterior. Además, en 2026 se volverá a entregar el trofeo del Clausura, que había quedado sin coronación directa en la última temporada.
La tabla anual ahora otorga un título oficial
La AFA también confirmó la institucionalización del Campeón de Liga, una distinción que recibirá el equipo que acumule más puntos en la tabla anual. Esta medida ratifica el título que recientemente obtuvo Rosario Central. Sin embargo, esta coronación no otorgará cupo para competencias internacionales: su reconocimiento será simbólico y estadístico, pero oficial.
Copas nacionales: continuidad y cruces entre campeones
Las definiciones nacionales se sostendrán bajo el mismo esquema. El Trofeo de Campeones seguirá enfrentando a los ganadores del Apertura y del Clausura. El vencedor de ese cruce disputará la Supercopa Argentina contra el campeón de la Copa Argentina. A su vez, la Supercopa Internacional continuará midiéndose entre el ganador del Trofeo de Campeones y el mejor equipo de la tabla anual, ahora reconocido como Campeón de Liga.
La Recopa: el nuevo título del calendario 2026
La gran incorporación será la Recopa, una competencia que se disputará en mayo y que coronará al Campeón del Año. Participarán el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura -que se definirá el 13 de diciembre- y el Campeón de Liga (Rosario Central). La AFA todavía trabaja en los detalles del formato y del sistema de puntos, pero el objetivo es crear un torneo que unifique el rendimiento global de la temporada.