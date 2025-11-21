AFA oficializó el formato 2026: nace la Recopa y se reconoce al Campeón de Liga

La Recopa: el nuevo título del calendario 2026

La gran incorporación será la Recopa, una competencia que se disputará en mayo y que coronará al Campeón del Año. Participarán el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura -que se definirá el 13 de diciembre- y el Campeón de Liga (Rosario Central). La AFA todavía trabaja en los detalles del formato y del sistema de puntos, pero el objetivo es crear un torneo que unifique el rendimiento global de la temporada.