Secciones
DeportesFútbol

AFA oficializó el formato 2026: nace la Recopa y se reconoce al Campeón de Liga

a entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia confirmó cómo se disputará la Liga Profesional en 2026: se mantienen los torneos Apertura y Clausura con zonas y playoffs, el Clausura incorpora alargue desde octavos y se consolida la figura del Campeón de Liga -título que ratifica a Rosario Central-.

El trofeo del torneo Clausura. El trofeo del torneo Clausura.
Hace 1 Hs

La AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, oficializó el formato con el que se disputará la Liga Profesional de Fútbol 2026, tras una reunión con Francisco Duarte, CEO de la LPF. El anuncio confirma la continuidad de los torneos cortos, incorpora modificaciones reglamentarias y suma un título inédito al calendario anual del fútbol argentino.

Apertura y Clausura sin cambios, pero con un Clausura renovado

Los torneos Apertura y Clausura mantendrán su estructura habitual. Cada uno se disputará con dos zonas de 15 equipos, incluirá una fecha interzonal y clasificará a los ocho mejores de cada grupo a los playoffs por el título.

La gran novedad aparece en el Clausura: habrá alargue a partir de los octavos de final, lo que marcará una diferencia respecto del Apertura y del torneo del año anterior. Además, en 2026 se volverá a entregar el trofeo del Clausura, que había quedado sin coronación directa en la última temporada.

La tabla anual ahora otorga un título oficial

La AFA también confirmó la institucionalización del Campeón de Liga, una distinción que recibirá el equipo que acumule más puntos en la tabla anual. Esta medida ratifica el título que recientemente obtuvo Rosario Central. Sin embargo, esta coronación no otorgará cupo para competencias internacionales: su reconocimiento será simbólico y estadístico, pero oficial.

Copas nacionales: continuidad y cruces entre campeones

Las definiciones nacionales se sostendrán bajo el mismo esquema. El Trofeo de Campeones seguirá enfrentando a los ganadores del Apertura y del Clausura. El vencedor de ese cruce disputará la Supercopa Argentina contra el campeón de la Copa Argentina. A su vez, la Supercopa Internacional continuará midiéndose entre el ganador del Trofeo de Campeones y el mejor equipo de la tabla anual, ahora reconocido como Campeón de Liga.

La Recopa: el nuevo título del calendario 2026

La gran incorporación será la Recopa, una competencia que se disputará en mayo y que coronará al Campeón del Año. Participarán el campeón del Apertura (Platense), el campeón del Clausura -que se definirá el 13 de diciembre- y el Campeón de Liga (Rosario Central). La AFA todavía trabaja en los detalles del formato y del sistema de puntos, pero el objetivo es crear un torneo que unifique el rendimiento global de la temporada.

Temas Asociación del Fútbol ArgentinoClub Atlético Rosario Central
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Chiqui” Tapia se desligó y tomó distancia de las sospechas arbitrales en el fútbol argentino

“Chiqui” Tapia se desligó y tomó distancia de las sospechas arbitrales en el fútbol argentino

La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

La revelación de “Chiqui” Tapia sobre el futuro de Lionel Scaloni en la selección argentina

Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
3

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva
6

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Comentarios