San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

Pese a este regreso anticipado, el panorama en Independiente no es más claro. Desde la dirigencia entienden que lo más probable es que ninguno continúe en el "Rojo". La idea es encontrarles un destino en otro club de Primera División, donde puedan seguir compitiendo en el máximo nivel y no retroceder en su desarrollo. Por eso, aunque formalmente vuelvan al club dueño de sus pases, el movimiento se interpreta como una salida de San Martín de San Juan y el inicio de una nueva búsqueda.