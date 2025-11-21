Secciones
DeportesFútbol

San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

El "Verdinegro" perdió la categoría y, como consecuencia directa, el tucumano y Santiago Salle deberán regresar anticipadamente a Independiente.

Ignacio Maestro Puch no tiene su futuro definido. Ignacio Maestro Puch no tiene su futuro definido. Prensa San Martín de San Juan.
Hace 2 Hs

El descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional no solo reconfigura su plantel para la próxima temporada: también obliga a la salida inmediata de dos futbolistas clave en su rotación, entre ellos Ignacio Maestro Puch, delantero tucumano cuyo futuro vuelve a quedar abierto.

Maestro Puch y Santiago Salle, cedidos por Independiente hasta fines de 2026, deberán regresar antes de tiempo a Avellaneda debido a la cláusula automática que se activa con la pérdida de categoría. Ambos habían llegado al club cuyano en julio para disputar el Clausura y sumar rodaje bajo la conducción de Leandro Romagnoli.

El paso por San Juan dejó números similares: 15 partidos para cada uno, un gol por cabeza y la sensación de que lograron continuidad, aunque su aporte “no alcanzó para sostener al equipo en Primera”.

Pese a este regreso anticipado, el panorama en Independiente no es más claro. Desde la dirigencia entienden que lo más probable es que ninguno continúe en el "Rojo". La idea es encontrarles un destino en otro club de Primera División, donde puedan seguir compitiendo en el máximo nivel y no retroceder en su desarrollo. Por eso, aunque formalmente vuelvan al club dueño de sus pases, el movimiento se interpreta como una salida de San Martín de San Juan y el inicio de una nueva búsqueda.

Para Maestro Puch, cuya curva de crecimiento parecía estabilizarse con minutos continuos, el desafío es claro: encontrar un equipo donde pueda sostener su rodaje y proyectarse sin volver a quedar a mitad de camino.

Temas Club Atlético IndependienteClub Atlético San Martín de San JuanPrimera NacionalCuyoLeandro RomagnoliLiga Profesional de FútbolIgnacio Maestro PuchTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”
1

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama
2

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer
3

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio
4

Los 100 años de la Sociedad Sirio Libanesa: historia de la fuerza cultural de una comunidad marcada por el exilio

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado
5

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva
6

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Más Noticias
¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

¿Llega “Bondi Uber” a la Argentina? El comunicado de la empresa

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Miss Universo 2025: la mexicana Fátima Bosch ganó la corona tras una fuerte polémica

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Cómo atenderá hoy el comercio en el microcentro tucumano

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

Jaldo, con gobernadores del Norte Grande: “Nación no derrama recursos a las provincias”

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

El acusado de asesinar a su ex pareja en Tafí Viejo estará cuatro meses con preventiva

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

Causa cuadernos: un empresario fue sobreseído por padecer Alzheimer

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

El ritual de la cata familiar: la fórmula de Ostengo Wines para hacer vinos de alta gama

Comentarios