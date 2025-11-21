San Martín de San Juan descendió y Maestro Puch debe irse: ahora su futuro vuelve a negociarse

El descenso de San Martín de San Juan a la Primera Nacional no solo reconfigura su plantel para la próxima temporada: también obliga a la salida inmediata de dos futbolistas clave en su rotación, entre ellos Ignacio Maestro Puch, delantero tucumano cuyo futuro vuelve a quedar abierto.
Maestro Puch y Santiago Salle, cedidos por Independiente hasta fines de 2026, deberán regresar antes de tiempo a Avellaneda debido a la cláusula automática que se activa con la pérdida de categoría. Ambos habían llegado al club cuyano en julio para disputar el Clausura y sumar rodaje bajo la conducción de Leandro Romagnoli.
El paso por San Juan dejó números similares: 15 partidos para cada uno, un gol por cabeza y la sensación de que lograron continuidad, aunque su aporte “no alcanzó para sostener al equipo en Primera”.
Pese a este regreso anticipado, el panorama en Independiente no es más claro. Desde la dirigencia entienden que lo más probable es que ninguno continúe en el "Rojo". La idea es encontrarles un destino en otro club de Primera División, donde puedan seguir compitiendo en el máximo nivel y no retroceder en su desarrollo. Por eso, aunque formalmente vuelvan al club dueño de sus pases, el movimiento se interpreta como una salida de San Martín de San Juan y el inicio de una nueva búsqueda.
Para Maestro Puch, cuya curva de crecimiento parecía estabilizarse con minutos continuos, el desafío es claro: encontrar un equipo donde pueda sostener su rodaje y proyectarse sin volver a quedar a mitad de camino.