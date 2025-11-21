Secciones
El tiempo en Tucumán: anuncian un viernes inestable que podría terminar soleado

La temperatura mínima fue de 17°C. Se esperan algunas lluvias durante la mañana. El pronóstico para el fin de semana.

VARIABLE. La mañana comenzó con mucha nubosidad y la jornada terminaría con el cielo despejado. VARIABLE. La mañana comenzó con mucha nubosidad y la jornada terminaría con el cielo despejado. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 33 Min

Los fuertes vientos que azotaron la provincia durante la madrugada modificaron las condiciones climáticas del viernes, que comenzó con algunas lloviznas y cielo cubierto, aunque el pronóstico anuncia una jornada inestable, que podría terminar soleada. La máxima llegaría a los 27 °C, casi unos 10 °C menos que ayer.

La mañana comenzó con mucha nubosidad y una humedad cercana al 90%. Los vientos fueron moderados desde el sector sur, con ráfagas que alcanzaron los 50 km/h, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). 

Se espera que la nubosidad sea variable, con lapsos de cielo despejados después del mediodía. La temperatura subirá hasta llegar a los 22 °C, mientras que la humedad rondaría el 60%. Los vientos seguirán siendo moderados, desde el sudeste. 

La temperatura máxima llegaría a los 27 °C y el pico llegaría durante el cierre de la siesta, cuando la nubosidad sea del 20% y la humedad cercana al 40%. Los vientos serán suaves desde el sudoeste. 

Hacia la noche, el SMN advierte que el cielo podría estar despejado, con una humedad en aumento hasta llegar a superar el 60% y la temperatura descendería hasta los 19 °C. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

Desde el SMN anuncian para el fin de semana jornadas inestable, con mucha nubosidad, mínimas de 15 °C y máximas que superarían los 30 °C. No se esperan nuevas precipitaciones pero con niveles altos de humedad. 

