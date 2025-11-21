Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: contenedor frente a un centro
Hace 1 Hs

En calle Moreno 353 funciona un centro de kinesiología y fisioterapia al que acuden afiliados del PAMI y de otras obras sociales. Se ven afectados porque los conductores ignoran una vieja y desgastada línea demarcatoria reservada para el ascenso y descenso de enfermos, y lo más grave es el emplazamiento de un contenedor de residuos justo a la entrada del mismo. Olores nauseabundos y alimañas hacen allí un foco infeccioso frente al cual no sirven los barbijos.

Pablo Ricardo Lagartera                                                       

Casa 7 Manz. D  

B° Belgrano - Los Ralos

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney
1

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares
2

Qué formación requiere el Ejército Argentino y dónde cursan los futuros militares

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven
3

Cómo piensa la representante tucumana en el premio nacional de liderazgo joven

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre
4

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz
5

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates
6

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Más Noticias
El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

El Festival PLUM! vuelve a Tafí del Valle con animación, feria y un fiestón de cierre

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Cómo luce hoy Taína Gravier, la hija menor de Valeria Mazza que brilla en una serie de Disney

Explorando el “lado B de la historia colonial

Explorando el “lado" B de la historia colonial

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Un ensayo de María Lobo: “Tierra acostumbrada” se presenta esta tarde en la librería Cúspide

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

La poesía de Roberto Reynoso llega con lecturas, música y debates

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del 20 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios