Cartas de lectores: contenedor frente a un centro

En calle Moreno 353 funciona un centro de kinesiología y fisioterapia al que acuden afiliados del PAMI y de otras obras sociales. Se ven afectados porque los conductores ignoran una vieja y desgastada línea demarcatoria reservada para el ascenso y descenso de enfermos, y lo más grave es el emplazamiento de un contenedor de residuos justo a la entrada del mismo. Olores nauseabundos y alimañas hacen allí un foco infeccioso frente al cual no sirven los barbijos.